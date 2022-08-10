Китай назвал „воссоединение“ с Тайванем неизбежным. И не исключил применения силы

В частности, в „белой книге“ содержится тезис о неизбежности „полного воссоединения родины“, которое „является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей“. Потенциальное объединение представлено там как неизбежная историческая закономерность, основанная на принципах создателей современной КНР — Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Власти Китая подчеркнули, что Пекин „готов создать широкое пространство для мирного воссоединения“, но не стали исключать силовой сценарий захвата острова, отметив, что „немирные средства будут приняты в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора“.

В „белой книге“ также отмечается, что после вхождения в состав Китая Тайвань сможет на длительное время с высокой степенью автономии внедрить социальную систему, отличную от материковой.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. При этом де-факто Пекин не контролировал остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году.

Обстановка вокруг Тайваня обострилась из-за визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа. После этой поездки Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня; они завершились 10 августа.