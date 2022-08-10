Российскому студенту Нарвского колледжа пришел отказ в ВНЖ: это какая-то ошибка! Я оспорю решение

Данила Свиридов — студент Нарвского колледжа Тартуского университета. В Эстонии молодой человек три года, первый был полностью посвящен изучению эстонского языка. „Потом я поступил на специальность „молодежная работа“, — рассказывает Данила. В следующем году россиянин должен был закончить колледж. „Я очень хотел пойти учиться дальше, в магистратуру. Моя конечная цель или даже мечта, можно так сказать, — поступить на докторантуру в университет и стать профессором по научной деятельности“.

20 июля молодой человек подал документы на продление ВНЖ по учебе. „И хоть времени у меня было с запасом, до 31 августа, я решил все сделать заранее. Документы в Нарвском отделении департамента приняли, — рассказывает Данила. — А через неделю позвонили и предложили ходатайство забрать, потому что, по их словам, ВНЖ продлен не будет“.

Молодой человек сразу же решил обратиться в свой университет за советом. „Там мне посоветовали не спешить. Как раз вышел новый закон об иностранцах, и нужно было время во всем разобраться, — рассказывает Данила. — А потом подтвердили, что я все еще студент и остаюсь в Эстонии“. Несколько дней назад вице-канцлер Вейко Коммусаар в интервью Delfi сообщил, что действующие санкции ограничивают выдачу видов на жительство и виз гражданам России и Беларуси с целью работы, ведения бизнеса и обучения. Временный вид на жительство в целях обучения может быть выдан со сроком действия до конца номинального периода учебной программы. Если гражданин России или Беларуси перестает быть студентом, срок действия выданного ему вида на жительство также истекает.

Данила этой новости очень обрадовался, но вчера, 9 августа, в его университет все же пришел отказ в продлении ВНЖ студенту. „Лично мне на почту ответ не приходил, — с волнением говорит молодой человек. — В чем же проблема? Я сам не знаю. Возможно, в Нарвское отделение не дошла еще вся информация по нам, студентам?“