В Нарва-Йыэсуу столкнулись товарный поезд и легковушка. Стали известны подробности

Спасатели прибыли на место происшествия. В легковом автомобиле в момент аварии находились два человека, один из которых был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу для дополнительного медицинского осмотра. И машинист локомотива, и водитель автомобиля были трезвыми. Все обстоятельства инцидента выясняются.