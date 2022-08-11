В Нарва-Йыэсуу столкнулись товарный поезд и легковушка. Стали известны подробности(25)
Утром 10 августа в 8:52 поступило сообщение о столкновении товарного поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде Вайвара в деревне Сытке в Нарва-Йыэсуу, где, по предварительным данным, легковой автомобиль Renault Thalia врезался в товарный поезд.
Спасатели прибыли на место происшествия. В легковом автомобиле в момент аварии находились два человека, один из которых был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу для дополнительного медицинского осмотра. И машинист локомотива, и водитель автомобиля были трезвыми. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Сегодня стали известны подробности аварии.
Как сообщила полиция, попавший в ДТП автомобиль Renault Thalia совершал учебную поездку. В салоне в это время находились ученица (58-летняя женщина) и инструктор (71-летний мужчина). В определенный момент они выехали на железнодорожный переезд, к которому приближался поезд. Мужчину доставили в больницу.