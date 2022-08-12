50 простых советов для экономии ресурсов и денег

9. Посещайте оптовые магазины. Посмотрите, какие продукты вы расходуете в больших количествах. Воду? Соки? Памперсы? Если закупать их сразу на месяц, возможно, выгоднее это делать в оптовых магазинах (как Promo Cash&Carry) .

8. Откладывайте покупки. Если вам спонтанно захотелось что-то купить, подождите день или два. Если после этого считаете, что вам это жизненно необходимо, покупайте. Но в 90% случаев вы поймете, что это был только минутный порыв. А, может быть, вообще забудете о вещи, которая всего два дня назад казалась такой желанной.

6. В магазинах смотрите на нижние полки. А также на самые верхние. На средних, на уровне ваших глаз, по законам маркетинга расположены самые дорогие товары.

5. Ездите в магазин сытыми. Голодные люди покупают на 10–15% больше сытых. И это логично. Как говорится, „глазами слона бы съел“. К тому же, когда мы голодны – это значит, что у нас упал уровень глюкозы. А она необходима, в том числе, для работы мозга. Грубо говоря, мы просто начинаем хуже соображать, что нам действительно нужно.

4. Займитесь садоводством на кухне. Петрушку, укроп и даже томаты с авокадо можно выращивать у себя на подоконнике. Заодно и воздух в квартире будет свежее. Тем, кто хочет вырастить и другие овощи, но не имеет своего участка, имеет смысл присмотреться к общинным садам, где за небольшую плату можно выращивать, что душа пожелает.

3. Устраивайте „день без покупок“. Одна из бед нашего социума, уже подтвержденная психологами, – привычка покупать. Один день в неделю не совершайте вообще никаких покупок. Это не так сложно, как кажется.

2. Готовьте дома. Походы в кафе и рестораны, заказ еды на дом или покупка готовых блюд в магазине– это, конечно, быстрее и удобнее. Но готовить дома – гораздо дешевле.

1. Всегда берите еду и напитки с собой. Везде, где это разрешено, например, в кинотеатре, в междугороднем автобусе или на городском празднике, принесенная с собой бутылка воды может обойтись дешевле, чем купленная на месте.

10. Заведите список продуктов. Например, повесьте доску со списком в коридоре или на кухне. Сделайте таблицу: крупы, мясо, консервы, бытовые расходы и т. д. Записывайте карандашом, сколько и чего у вас есть. Тогда перед походом в магазин у вас будет обзор необходимого, и вы перестанете покупать то, что и так есть дома.

11. Проверяйте срок годности продуктов в магазине. Потом не придется выкидывать быстро испортившиеся продукты. Как правило, более свежие товары с более длительным сроком хранения лежат в магазинах позади тех, срок употребления которых истекает раньше.

12. Записывайте все траты. И те, которые включены в запланированный бюджет. И тем более те, которые произошли спонтанно, неожиданно. Часто под конец месяца непонятно, куда делась крупная сумма денег именно потому, что несколько сотен евро ушли на неожиданные траты.

13. Старайтесь ходить по магазинам без детей. Даже если ваш ребенок хорошо воспитан, вряд ли он ни разу ни о чем не попросит и вряд ли вы будете все время ему отказывать. А детские „хочу“ сильно увеличивают годовые расходы.

14 .Заказывайте товары в интернет-магазинах. Так проще отслеживать стоимость покупок и выбирать только нужные товары.

15. Собирайте карты магазинов. Если вы часто ходите в одни те же магазины, и вам предлагают приобрести разные карты клиента, собирайте все. Это не такие бесполезные „куски пластика“, как можно подумать. К тому же многие из них привязаны к ИД-карте и не требуют отдельного места в кошельке. На картах постоянного клиента и аналогичных бонусных программах можно существенно сэкономить.

16. Перестаньте соревноваться. Люди тратят очень много денег только на то, чтобы быть лучше других. Задумайтесь, нет ли у вас этой дурной привычки? И если есть, постарайтесь от нее избавиться. В 90% случаев так только тратятся лишние деньги. Вместо того, чтобы отличаться дорогим смартфоном или автомобилем, лучше накопить на квартиру или дом.