50 простых советов для экономии ресурсов и денег(13)
Наступили сложные времена. Рост цен в буквальном смысле на все, заставляет людей все больше пересматривать свои траты, обращать внимание на более дешевые товары и услуги, отказываться от дополнительных расходов на развлечения и досуг. Сэкономить можно и немного изменив свои устоявшиеся привычки, действия и освежив некоторые свои навыки. „МК-Эстония“ собрала ТОП советов, которые будут не лишними для тех, кто считает каждый потраченный евроцент.
1. Всегда берите еду и напитки с собой. Везде, где это разрешено, например, в кинотеатре, в междугороднем автобусе или на городском празднике, принесенная с собой бутылка воды может обойтись дешевле, чем купленная на месте.
2. Готовьте дома. Походы в кафе и рестораны, заказ еды на дом или покупка готовых блюд в магазине– это, конечно, быстрее и удобнее. Но готовить дома – гораздо дешевле.
3. Устраивайте „день без покупок“. Одна из бед нашего социума, уже подтвержденная психологами, – привычка покупать. Один день в неделю не совершайте вообще никаких покупок. Это не так сложно, как кажется.
4. Займитесь садоводством на кухне. Петрушку, укроп и даже томаты с авокадо можно выращивать у себя на подоконнике. Заодно и воздух в квартире будет свежее. Тем, кто хочет вырастить и другие овощи, но не имеет своего участка, имеет смысл присмотреться к общинным садам, где за небольшую плату можно выращивать, что душа пожелает.
5. Ездите в магазин сытыми. Голодные люди покупают на 10–15% больше сытых. И это логично. Как говорится, „глазами слона бы съел“. К тому же, когда мы голодны – это значит, что у нас упал уровень глюкозы. А она необходима, в том числе, для работы мозга. Грубо говоря, мы просто начинаем хуже соображать, что нам действительно нужно.
6. В магазинах смотрите на нижние полки. А также на самые верхние. На средних, на уровне ваших глаз, по законам маркетинга расположены самые дорогие товары.
7. Правильно выбирайте торговые марки еды. Собственная продукция сетевых магазинов (Optima, Rimi, Selver, Rainbow) стоит намного дешевле, а по качеству не уступает дорогим брендовым продуктам.
8. Откладывайте покупки. Если вам спонтанно захотелось что-то купить, подождите день или два. Если после этого считаете, что вам это жизненно необходимо, покупайте. Но в 90% случаев вы поймете, что это был только минутный порыв. А, может быть, вообще забудете о вещи, которая всего два дня назад казалась такой желанной.
9. Посещайте оптовые магазины. Посмотрите, какие продукты вы расходуете в больших количествах. Воду? Соки? Памперсы? Если закупать их сразу на месяц, возможно, выгоднее это делать в оптовых магазинах (как Promo Cash&Carry) .
10. Заведите список продуктов. Например, повесьте доску со списком в коридоре или на кухне. Сделайте таблицу: крупы, мясо, консервы, бытовые расходы и т. д. Записывайте карандашом, сколько и чего у вас есть. Тогда перед походом в магазин у вас будет обзор необходимого, и вы перестанете покупать то, что и так есть дома.
11. Проверяйте срок годности продуктов в магазине. Потом не придется выкидывать быстро испортившиеся продукты. Как правило, более свежие товары с более длительным сроком хранения лежат в магазинах позади тех, срок употребления которых истекает раньше.
12. Записывайте все траты. И те, которые включены в запланированный бюджет. И тем более те, которые произошли спонтанно, неожиданно. Часто под конец месяца непонятно, куда делась крупная сумма денег именно потому, что несколько сотен евро ушли на неожиданные траты.
13. Старайтесь ходить по магазинам без детей. Даже если ваш ребенок хорошо воспитан, вряд ли он ни разу ни о чем не попросит и вряд ли вы будете все время ему отказывать. А детские „хочу“ сильно увеличивают годовые расходы.
14 .Заказывайте товары в интернет-магазинах. Так проще отслеживать стоимость покупок и выбирать только нужные товары.
15. Собирайте карты магазинов. Если вы часто ходите в одни те же магазины, и вам предлагают приобрести разные карты клиента, собирайте все. Это не такие бесполезные „куски пластика“, как можно подумать. К тому же многие из них привязаны к ИД-карте и не требуют отдельного места в кошельке. На картах постоянного клиента и аналогичных бонусных программах можно существенно сэкономить.
16. Перестаньте соревноваться. Люди тратят очень много денег только на то, чтобы быть лучше других. Задумайтесь, нет ли у вас этой дурной привычки? И если есть, постарайтесь от нее избавиться. В 90% случаев так только тратятся лишние деньги. Вместо того, чтобы отличаться дорогим смартфоном или автомобилем, лучше накопить на квартиру или дом.
17. ЗОЖ – путь к экономии. Здоровый образ жизни, правильное питание (по разумной цене) и активный образ жизни – это мощная экономия в перспективе, которая избавит вас от необходимости лечить многие болезни еще долгие годы.
18. Заведите многоразовую бутылку. Задумайтесь, как часто вы покупаете воду в полулитровых бутылочках, чтобы утолить жажду. Если это происходит чаще 2–3 раз в неделю, разумно завести многоразовую бутылочку и брать воду из дома.
19. Бросайте курить. Избавившись от этой зависимости, можно не только поправить здоровье, но и сэкономить в среднем около 5000 евро в год.
20. Оставьте автомобиль у дома. Ходите пешком, если путь меньше 1 км. Или воспользуйтесь общественным транспортом, когда спешите. Это особенно выгодно, если у вас есть право ездить на нем бесплатно.
21. Вытаскивайте вилку из розетки. Даже если прибор не включен, но штепсель остается в розетке, небольшое количество электроэнергии продолжает поступать. За год набегает приличная сумма. А точнее – „неприличная“, учитывая, что это электричество, от которого вам нет никакой пользы.
22. Используйте энергосберегающие лампочки. Использование энергосберегающих источников освещения позволяет хорошо сэкономить, особенно если вы много пользуетесь светом в темное время суток.
23. Не заливайте полный чайник. Если вам нужна только чашка чая, налейте воды на одну чашку. И почаще счищайте накипь. Она снижает теплопроводность, кипячение становится дольше, а энергии тратится больше.
24. Стирайте в холодной воде. Если на одежде нет стойких или жирных пятен, а ее нужно просто освежить после носки, нет никакого смысла стирать в горячей воде. Сможете сэкономить на электрозатратах по стиральной машинке до 90%, если поставите стирку на температуру 30 градусов.
25. Смените сковородки и кастрюли на медные и керамические. Стальные и чугунные кастрюли и сковородки нагреваются намного дольше. А значит тратиться больше газа или электричества (смотря какая у вас плита).
26. Уменьшите число удлинителей. Из-за большего числа точек сопротивления они приводят к большим энергозатратам.
27. Смените батарейки на аккумуляторы. Если у вас дома много вещей, работающих на батарейках, дешевле один раз купить хорошие аккумуляторы, чем постоянно тратить даже, казалось бы, „копейки“ на батарейки.
28. Расположите холодильник дальше от плиты и от радиатора. Так он потребляет меньше энергии, потому что ему не приходится дополнительно охлаждаться.
29. Выбирайте технику правильно. Выбирая холодильник, микроволновку, плиту, смотрите не только на функциональность, но и на уровень энергопотребления. Делайте выбор в пользу более энергоэффективной техники.
30. Загружайте стиральную машину на 100%. Стиральная машина в любом случае будет потреблять одно и то же количество электроэнергии и воды. Поэтому, стирая „небольшими порциями“, вы только обкрадываете себя.
31. Чините одежду, а не выбрасывайте. Сломанную молнию, отлетевшие пуговицы и немного разошедшийся шов достаточно легко починить. Можно отнести вещь для ремонта в ателье. И это тоже выйдет дешевле, чем покупать новые вещи.
32. Подумайте о комиссионных магазинах. Иногда там можно найти очень неплохую одежду (в том числе, от известных брендов) и по очень выгодным ценам. В секонд-хэндах (Humana или Uuskasutuskeskus) тоже могут быть приличные вещи.
33. В социальных сетях подпишитесь на группы вроде „Продам или отдам даром“. Часто там можно найти качественные, мало использованные вещи намного дешевле, чем в магазинах. Так можно найти не только одежду, но и мебель, технику, игрушки и другое.
34. Покупайте одежду не в сезон. Выбор будет более ограниченным. Но и цены – значительно ниже.
35. В аптеке общайтесь с фармацевтом. Даже если вы покупаете привычное лекарство, возможно вы не в курсе, что есть более дешевый его аналог. Не стесняйтесь несколько раз уточнить, что вам нужно самое дешевое.
Как сэкономить в аптеке?
36. Следить за скидками. В каждой аптеке есть свои постоянные скидки, которые меняются раз в месяц. На сайте raviminfo.ee можно сравнивать цены на лекарства и пищевые добавки в разных аптеках. Второй вариант: пройтись по разным аптекам, может, в какой-то есть скидка на препарат или пищевую добавку в данный месяц.
37. Завести карту клиента аптеки. Она позволяет накапливать бонусы и оплачивать ими покупку целиком или частично. Пенсионерам (60+) карта даёт скидку. Во многих аптеках скидка на безрецептурные лекарства, пищевые добавки, косметику и уходовые средства идёт именно с картой клиента.
38. Пользоваться сезонными предложениями на безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и другие товары для здоровья – экономия до 40%.
39. Берите большую упаковку. Например, если нужно использовать безрецептурное лекарство или пищевую добавку на протяжении длительного времени, покупайте большую упаковку, так сэкономите до 15%.
40. Дополнительную компенсацию за лекарства получают застрахованные лица, у которых сумма расходов на льготные лекарства за один календарный год составляет не менее 100 евро. Дополнительная компенсация за льготные лекарства рассчитывается автоматически уже непосредственно в момент оплаты рецепта в аптеке.
41. Займитесь финансовым образованием. Подпишитесь на новости крупных банков, начните эпизодически читать финансовую аналитику. В современном мире жизненно важно понимать, что происходит в мире и в стране, чтобы быть готовым к любым изменениям. А главное – знать, как извлечь законную финансовую выгоду.
42. Начните откладывать на пенсию. Помимо обязательной накопительной пенсии, найдите еще способы, как лучше накопить себе на будущее. Банки предлагают много вариантов.
43. Водите правильно. Резкий разгон, частое торможение, постоянное повышение/понижение скорости и езда при оборотах свыше 2500 об/мин повышают расход топлива в среднем на 25%. Старайтесь поменьше обгонять и держаться в „зеленом“ скоростном режиме: в городе – 40–50 км/ч, на трассе – 70–90 км/ч. Именно этот режим у большинства автомобилей рассчитан на минимальное потребление топлива.
44. Ходите на бесплатные детские развлечения. Конечно, игрушки, развлечения и развивающие мероприятия детям нужны, но не поддавайтесь современной массовой истерии „отдадим ребенку все“. Не тратьте слишком много на развлечения. Это вредно не только с позиции бюджета. Дети, которых только и водят на различные развлекательные мероприятия, вырастают менее самостоятельными, потому что просто не знают, как себя занять.
45. Разберитесь в составе косметики. Один раз посетите косметолога не для того, чтобы „навести марафет“, а чтобы получить подробную консультацию. Почитайте статьи специалистов в интернете и разберитесь, какие ингредиенты действительно нужны, а какие – только рекламный ход. Во-первых, так вы наконец-то начнете покупать косметику, которая работает. Во-вторых, выясните, что существует масса недорогих, но эффективных аналогов.
46. Арендуйте. Если что-то нужно ненадолго, нет смысла выкидывать на это большие деньги. Перфоратор, газонокосилка, кресло-каталка или детские весы можно взять в аренду на необходимый срок.
47. Путешествуйте по будням. Билеты на самолет, автобус или поезд на выходные обычно стоят дороже. Выгоднее всего планировать поездки на рабочие дни.
48. Чистите телефон от подписок. Раз в 1–2 месяца проверяйте, не подключили ли вы случайно какую-нибудь платную подписку. Это действительно может произойти практически незаметно для вас. А денег со счета будет уходить много.
49. Не звоните, общайтесь по интернету. Особенно, если вы находитесь там, где есть безлимитный интернет. Звонки через Skype, WhatsApp, Телеграмм и другие мессенджеры обойдутся намного дешевле.
50. Давно арендуете? Торгуйтесь. Если вы уже давно снимаете одну и ту же квартиру или дом и всегда вовремя платите за аренду, может быть, стоит аккуратно поговорить с арендатором о скидке или более выгодных условиях? Например, о том, что вы заплатите меньше, если сразу внесете деньги за несколько месяцев вперед.