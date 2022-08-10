Хакеры пытались взломать сайты президента и правительства Эстонии

Как сообщил RIA, 2 июля на сайт президента Эстонской Республики была предпринята хакерская атака с целью довести его до отказа от обслуживания, 7 июля хакеры попытались, генерировав большое число запросов, перегрузить сайты Таллиннского аэропорта и Правительства республики.

Благодаря дополнительным мерам защиты государственной сети, которые RIA задействовал в феврале, предпринятые атаки не оказали значительного влияния на системы, и сайты устояли.

Однако в июле хакеры предприняли еще несколько попыток прервать работы сайтов. 9 июля 45 минут не работал сайт Таллиннского аэропорта, 12 июля шесть часов был недоступен сайт Банка Эстонии, 18 июля в течение почти пяти часов наблюдались неполадки с Mobiil-ID.

19 июля во второй половине дня возникли проблемы с услугами Telia – не работали короткие номера и мобильная парковка, на следующее утро услуги были восстановлены. Ночью 21 июля остановилась работа именных серверов Эстонской образовательной исследовательской сети EENet, из-за чего были недоступны многие сайты. Утром 21 июля из-за ошибки в настройке почти полтора часа не было доступа к государственному порталу eesti.ee, который администрирует Департамента государственной инфосистемы.

В июле RIA сообщили о программе-вымогателе. Одно из предприятий внесло изменения в работу ИТ-систем, в результате чего был получен доступ к некоторым ненужным услугам, которые высоко ценятся хакерами. Уже через два дня файлы были зашифрованы программой-вымогателем. Данные были восстановлены с резервной копии, так что шантажисты ничего не получили, однако система была скомпроментирована.

На одном из компьютеров, который принадлежит городской управе и предназначен для общего пользования, был обнаружен кейлоггер — клавиатурный шпион, крадущий пароли и другие данные.