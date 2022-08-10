„Нарвский танк - не музейный экспонат, это память“. Жители Нарвы собирают подписи в поддержку танка

„После того, как украли пушку возле Эстонской электростанции, народ перестал доверять правительству“, - объясняет свое присутствие возле нарвского танка местный житель 66-летний Андрей.

По его словам, в свете информации о переносе всех памятников времен Второй мировой, он с единомышленниками организовал дежурство около танка. „Мы до упора будем здесь. Мы отстаиваем не только памятник, но и память“, - добавил нарвитянин.

Андрей считает, что памятник-танк - не музейный экспонат „Это память, она не для музея. Да и никто не верит, что его отправят в музей, его спрячут. Сейчас говорят, что его уберут в место, где он будет недоступен“, - уточнил он. Отметим, мэр города Катри Райк говорила, что в течение двух недель танк демонтируют в неопределенное место, только после этого он отправится в музей.

Возле танка собирают подписи. На выбор два списка: вотум недоверия Катри Райк и требование сохранить танк на прежнем месте. По словам Андрея, за несколько дней петиции подписали несколько тысяч человек.