Кая Каллас заразилась коронавирусом

„Утро началось позитивно - к сожалению, ковид-позитивно, - пишет Кая Каллас на своей странице в Фейсбуке. - Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на ковид и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня ковид.

Мой семейный врач предписал мне оставаться дома по крайней мере в течение 48 часов после того, как пропадут симптомы. Я буду председательствовать на завтрашнем заседании правительства онлайн“.

Все встречи и грядущие поездки Каллас отменяет и призывает всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро.

Также премьер-министр напоминает, что август и сентябрь - отличное время для того, чтобы вакцинироваться еще раз. „Это не означает, что вы не заболеете, но это поможет обеспечить как можно более легкое течение болезни“, - пишет она.

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