ВИДЕО И ФОТО | Получившее травму редкое животное прооперировали в Тарту

В выходные Эйно, хозяин сервала, обратил внимание, что животное странно поджимает заднюю лапу. Очевидно, играя со своей сестрой Лимбо, Ямор неудачно упал.

„Мы немедленно поехали в ветеринарную клинику, оказывающую скорую помощь, однако на месте не оказалось ортопеда. Правда, животному дали болеутоляющую таблетку, попросив позвонить в понедельник. Я не стал дожидаться понедельника, и поехал в клинику PetCity. Ямору сделали болеутоляющий укол, действующий 24 часа, дежурные врачи, сделав рентген, проконсультировались с ортопедом“, - рассказал Эйно.

Как показал рентген, у Ямора оказалось смещение голеностопного сустава, разрыв связок, да еще и перелом. „Ортопед сразу сказал, что положение очень серьезное, сам он, к сожалению, такие операции не проводит. Кроме того, на то, чтобы заказать необходимые для операции пластины, потребуется месяц, но так долго ждать нельзя. Другие местные ветеринарные клиники не занимаются экзотическими животными“, - сказал Эйно.

Эйно не оставалось ничего другого, как обратиться в ветеринарную клинику Университета естественных наук, где сервалу была сделана операция, продолжавшаяся несколько часов. По окончании операции ветеринары Александр Семенов, Райнер Хыйм и Антс Кукс сообщили, что операция прошла хорошо и вечером Ямор может осторожно отправляться домой.

По словам врачей, сместившийся сустав был поставлен на место и жестко зафиксирован. В кость вставлен металлический стержень, снаружи установлен фиксатор, который будет поддерживать кость в правильном положении до тех пор, пока не образуется капсула, которая выполнит защитную функцию.

Врачи осторожны с прогнозами, поскольку дикое животное, каким является сервал, может повредить фиксатор. Но Эйно не теряет оптимизма, уже к вечеру он намерен сделать деревянную клетку для своего любимца. „Теперь нам придется позаботиться о том, чтобы сервал не двигался. Такие животные не выносят, когда их держат в клетке“, - объяснил Эйно, имеющий большой опыт воспитания экзотических животных.