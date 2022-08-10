ВИДЕО И ФОТО | Получившее травму редкое животное прооперировали в Тарту
Сервал Ямор, живущий на лошадином хуторе Эйно Роозиокса в Харьюмаа, разыгравшись со своей сестрой, серьезно травмировал заднюю лапу. В кость пришлось установить металлический стержень, наружный фиксатор, а также поставить на место сместившийся сустав. Большинство ветеринарных клиник в Эстонии не оказывают помощь столь редким пациентам — в Эстонии живет всего три сервала.
В выходные Эйно, хозяин сервала, обратил внимание, что животное странно поджимает заднюю лапу. Очевидно, играя со своей сестрой Лимбо, Ямор неудачно упал.
„Мы немедленно поехали в ветеринарную клинику, оказывающую скорую помощь, однако на месте не оказалось ортопеда. Правда, животному дали болеутоляющую таблетку, попросив позвонить в понедельник. Я не стал дожидаться понедельника, и поехал в клинику PetCity. Ямору сделали болеутоляющий укол, действующий 24 часа, дежурные врачи, сделав рентген, проконсультировались с ортопедом“, - рассказал Эйно.
Как показал рентген, у Ямора оказалось смещение голеностопного сустава, разрыв связок, да еще и перелом. „Ортопед сразу сказал, что положение очень серьезное, сам он, к сожалению, такие операции не проводит. Кроме того, на то, чтобы заказать необходимые для операции пластины, потребуется месяц, но так долго ждать нельзя. Другие местные ветеринарные клиники не занимаются экзотическими животными“, - сказал Эйно.
Эйно не оставалось ничего другого, как обратиться в ветеринарную клинику Университета естественных наук, где сервалу была сделана операция, продолжавшаяся несколько часов. По окончании операции ветеринары Александр Семенов, Райнер Хыйм и Антс Кукс сообщили, что операция прошла хорошо и вечером Ямор может осторожно отправляться домой.
По словам врачей, сместившийся сустав был поставлен на место и жестко зафиксирован. В кость вставлен металлический стержень, снаружи установлен фиксатор, который будет поддерживать кость в правильном положении до тех пор, пока не образуется капсула, которая выполнит защитную функцию.
Врачи осторожны с прогнозами, поскольку дикое животное, каким является сервал, может повредить фиксатор. Но Эйно не теряет оптимизма, уже к вечеру он намерен сделать деревянную клетку для своего любимца. „Теперь нам придется позаботиться о том, чтобы сервал не двигался. Такие животные не выносят, когда их держат в клетке“, - объяснил Эйно, имеющий большой опыт воспитания экзотических животных.
Ямор попал к нему уже взрослым животным, прежний хозяин неправильно кормил сервала, из-за чего его кости были очень хрупкими. У Ямора было несколько переломов, причем некоторые срослись неправильно.
Эйно выходил сервала, давая ему витамины, лекарственные препараты и применяя физиотерапевтические процедуры. На хуторе дикая кошка жила полноценной жизнью, проводя время со своей сестрой Лимбо. К сожалению, игры таких активных и подвижных животных, как сервалы, иногда заканчиваются травмами.
Операция оказалась дорогостоящей и обошлась почти в 2500 евро, к этой сумме добавятся расходы на восстановительное лечение. Хозин лошадиного хутора обращается к любителям животных по возможности оказать ему финансовую поддержку. Это можно сделать, перечислив деньги на банковский счет: Eino Roosioks EE341010011828396221, пояснение „Jamori operatsioon“ («операция Ямора“).