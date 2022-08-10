Будьте внимательны! Названа самая распространенная причина пожаров

На прошлой неделе в центр управления G4S снова поступило несколько сигналов пожарной тревоги. В одном частном доме произошел случай, когда нетрезвый человек начал готовить еду и заснул.

„Через несколько минут клиента уже разбудила сирена датчика дыма и угарного газа и звонок патрульного охранника, который приехал на сигнал тревоги“, – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и добавил, что это снова был счастливый несчастный случай, так как благодаря издаваемому датчиком звуку, который привлекает к себе внимание, клиент отделался лишь испугом.

Забытая на плите еда – одна из самых распространенных причин пожаров.

Особое внимание следует уделять пожилым людям

С точки зрения пожарной безопасности большую тревогу вызывают пожилые люди, которые живут одни. Во многих семьях мать, отец или бабушка-дедушка живут одни – в десятках или сотнях километрах от родственников, поэтому нет возможности каждый день следить за здоровьем и благополучием немолодого человека. Однако практика показывает, что в почтенном возрасте мы становимся более рассеянными, и часто это одна из причин пожаров.

„В наше время у всех людей, особенно у пожилых, мог бы быть дома умный датчик дыма и угарного газа, который в случае опасности передает куда-то сигнал“, – посоветовал Тууль.



