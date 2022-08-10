Подросток: если бы я не попал в закрытое учреждение, то к сегодняшнему дню умер бы

Дом молодежи на Хийумаа был открыт 10 августа 2020 года. Этот дом несколько отличается от других закрытых учреждений, поскольку при дизайне услуги в нем исходили из терапевтических свойств поддерживающей среды. Терапия средой означает, что работа с молодым человеком с поведенческими проблемами базируется на пяти основных принципах: привлечение, поддержка, защита, признание и структурированность.

К настоящему моменту Андри совершенно очистился от дурманящих веществ. Он нашел работу и у него есть мотивация к тому, чтобы двигаться по жизни дальше. Он разорвал свое общение с прошлой компанией, дела в семье наладились. „Обязательно пойду учиться дальше, хочу стать психотерапевтом“, - с такой большой надеждой Андри смотрит в будущее. Но добавляет со всей серьезностью: „Если бы я не попал в закрытое учреждение KLAT, то к сегодняшнему дню, наверное, умер бы“...

Из-за схожих проблем, как у Кайри, в учреждение закрытого типа в подростковом возрасте попал и Андри (имя изменено): будучи несовершеннолетним, он стал злоупотреблять алкоголем и сигаретами, перестал посещать школу и поддержки дома у него не было. „Были бесконечные гулянки и желание убежать от реальности, поскольку в жизни у меня происходили тяжелые события“, - рассказывает Андри.

Детство несовершеннолетней еще Кайри (имя изменено) не было из простых: сложные семейные отношения и причиненные ими травмы привели девушку к тому, что она бросила школу. Обязательной программой для неё стал алкоголь. Так Кайри стала клиенткой отдела Департамента социального страхования, который предоставляет услуги детского учреждения закрытого типа (на эст. - KLAT). „Было тяжело, но это помогло мне более-менее вернуться к жизни“, - признает она. Кайри верит, что то, что она попала в учреждение закрытого типа, можно было предотвратить, но для этого ей нужна была поддержка хотя бы одного взрослого. Поддержка, которую никто не смог ей оказать тогда, когда она больше всего в ней нуждалась...

Основной костяк сотрудников молодежного дома составляют воспитатели и социальные педагоги. В качестве партнеров там работают психолог и терапевты (предлагается арт-терапия, многомерная семейная терапия, консультирование на личном опыте и так далее). Каждому ребенку обеспечивается индивидуальный подход и для него создается собственный план работы - комплект поддерживающих мероприятий и услуг зависит от именно его потребностей, ресурсов и направлений развития.

Постепенно свобода ребенка в принятии решений и перемещениях расширяется, ему дается возможность тренироваться в выполнении того, о чем была договоренность, и в принятии ответственности за это на себя. Когда подросток начинает с этим справляться, у него появляется возможность планировать занятия по интересам и вне молодежного дома. Например, он может посещать спортивные занятия неподалеку от школы или проводить время с друзьями в местном молодежном центре. В некоторых случаях молодым людям удается найти временную подработку, к примеру, помогая соседям с ремонтом или в качестве помощника в другом отделении Хийумааского социального центра.

Распорядок дня и в молодежном доме определенный, что создает у молодого человека ощущение рутины и предсказуемости. На еженедельных собраниях подростки могут высказать свое мнение о планировании совместной деятельности, рассказать о том, что их печалит, предлагать свои идеи о том, как организовать жизнь дома. Индивидуальные занятия планируются ребенком вместе с социальным педагогом вперед на 1-2 недели.

Важными аспектами являются работа сотрудников над собой, работа команды как социотерапевтической среды, организация жизни в молодежном доме как условия для создания изменений. Существенно также отметить, что и другие закрытые учреждения KLAT все более переориентируются в своей работе на принципы терапии окружающей средой и модели посттравматического восстановления.

Цель – создать безопасную и предсказуемую среду, дать пример поведения и поддержки со стороны взрослого человека, с помощью терапии привести ребенка в состояние нового равновесия таким образом, чтобы у него самого возник интерес участвовать в собственном развитии. В свою очередь, это поможет при выходе из учреждения продолжать жить, не подвергая риску жизнь и здоровье себя и других.

Работники детского закрытого учреждения на Хийумаа говорят, что глаза детей, пользующихся их услугами, просто разбивают им сердце: в них видны грусть, злость, страх и разочарование. Путь к их внутреннему миру непрост. Они не доверяют, они боятся, они разочарованы во всех и во всем. И тем больше радость, когда в один момент молодой человек пропускает через свою защитную стену и открывается. „На самом деле, они не хотят чего-то большего, чем ощущения безопасности, уверенности и любви, того, чего в их жизни не встречалось. Никто им этого не предлагал, да и предлагать было некому“, - говорят работники.

По их словам, в глазах общества такая молодежь - это „плохие дети“, которые „виноваты во всем“, ими заниматься никто не хочет, не умеет и всем лень. Ведь так удобно послать их в учреждение закрытого типа KLAT. А это, на самом деле, должно стать последним местом, где вообще может оказаться молодой человек.

„Когда-то наступит время, когда общество не будет развешивать ярлыки на молодых людей, попавших в KLAT, а поймет, что в их жизни произошло нечто такое, из-за чего они оказались в подобной ситуации“, - говорит один из работников. Как этого достичь? „Для этого общество должно обратить внимание на молодого человека и помочь ему. И все это намного раньше, чем когда его проблемы нарастут таким комом, что без направления в закрытое учреждение уже не обойтись“.

Установки, принятые в обществе, трудно разрушить. Даже специалистов надо приучать к тому, что если ребенок попадает в учреждение KLAT, то порой все же случается, что они в нужный момент в прошлом не протянули ему руку помощи.