Авто
10.08.2022, 09:00

В Эстонии хотят начать штрафовать водителей за среднюю скорость

 (84)
Autod
Autod
ФОТО: Ingmar Muusikus | Ekspress Meedia

В Эстонии подумывают начать использовать камеры, фиксирующие превышение средней скорости на отрезке пути, - соответствующую рекомендацию озвучили в Департаменте транспорта, пишет rusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Согласно задумке, в будущем реальная скорость автомобилей могла бы рассчитываться камерами, установленными в начале и в конце участка дороги.

Они фиксировали бы регистрационный номер транспортного средства и время, когда оно проехало мимо камер, и рассчитывали бы среднюю скорость движения, с которой был пройден участок дороги, на основе данных с двух камер.

Таким образом водителям уже не будет смысла снижать скорость, подъезжая к камере контроля скорости, а затем снова ее увеличивать.

Целью системы является снижение превышения скорости и, следовательно, количества и уровня серьезности дорожно-транспортных происшествий.

Оставить комментарий Читать комментарии (84)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии