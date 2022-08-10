В Эстонии хотят начать штрафовать водителей за среднюю скорость(84)
В Эстонии подумывают начать использовать камеры, фиксирующие превышение средней скорости на отрезке пути, - соответствующую рекомендацию озвучили в Департаменте транспорта, пишет rusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Согласно задумке, в будущем реальная скорость автомобилей могла бы рассчитываться камерами, установленными в начале и в конце участка дороги.
Они фиксировали бы регистрационный номер транспортного средства и время, когда оно проехало мимо камер, и рассчитывали бы среднюю скорость движения, с которой был пройден участок дороги, на основе данных с двух камер.
Таким образом водителям уже не будет смысла снижать скорость, подъезжая к камере контроля скорости, а затем снова ее увеличивать.
Целью системы является снижение превышения скорости и, следовательно, количества и уровня серьезности дорожно-транспортных происшествий.