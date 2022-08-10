Легендарный хоккеист отказался возвращать Путину его подарок

Голонка не собирается что-либо делать с презентом, так как уверен в том, что нельзя смешивать политику со спортом.

„Я аполитичный человек. Моя политика заключалась в том, чтобы побеждать и радовать публику. Я хорошо спрятал эту майку дома. Для меня было большой честью иметь возможность общаться с Путины таким образом“, – цитирует Голонку cas.sk.

В январе 2020 года по случаю своего 82-летия Голонка получил подарок от президента России — свитер „Ночной хоккейной лиги“. Торжественная церемония состоялась в здании российского посольства в Братиславе.

Голонка в составе сборной Чехословакии завоевал серебро на Олимпиаде-1968 и бронзу на Играх-1964. Также на его счету два серебра (1965, 1966) и две бронзы (1959, 1969) на чемпионатах мира. После завершения игровой карьеры тренировал различные клубы, а также сборную Словакии. С 1999 года является членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF).