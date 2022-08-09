Мэр Нарвы Катри Райк теперь передвигается в сопровождении охраны

„Катри Райк очень активна, она часто посещает общественные мероприятия, а участвующие в них люди сейчас очень эмоциональны и в такой ситуации мы должны быть рядом с ней хотя бы для того, чтобы мэр не боялась бы идти на встречи с людьми. Мы видим, что она не побоялась бы пойти туда и без нас, но лучше, чтобы мы были там на всякий случай. Мы будем стараться избегать худшего“, - пояснил представитель полиции.