Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал Дмитрия Медведева „хорошо ухоженным мясником“
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал в социальных сетях экс-президента России, а ныне - заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева „мясником“.
Таким образом глава внешнеполитического ведомства Эстонии отреагировал на высказывание Медведева в адрес премьер-министра Каи Каллас.
В своем аккаунте в Twitter глава эстонского МИД написал: „Такие угрозы хорошо ухоженного мясника лишь подтверждают, что доступ граждан страны-агрессора в ЕС должен быть заблокирован“.
Ранее сегодня Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Каи Каллас запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
„После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: „Посещение Европы – это привилегия, а не право человека“. Так и хочется ей напомнить другие слова: „То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка“, - „дипломатично“ высказался экс-президент России Медведев.