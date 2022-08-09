Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал Дмитрия Медведева „хорошо ухоженным мясником“

В своем аккаунте в Twitter глава эстонского МИД написал: „Такие угрозы хорошо ухоженного мясника лишь подтверждают, что доступ граждан страны-агрессора в ЕС должен быть заблокирован“.

„После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: „Посещение Европы – это привилегия, а не право человека“. Так и хочется ей напомнить другие слова: „То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка“, - „дипломатично“ высказался экс-президент России Медведев.