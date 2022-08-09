ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (167-й день) | В Крыму прогремела серия мощных взрывов. За ними стоят украинские силы?
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
На фоне военного вторжения России в Украину власти Франции ограничили доступ в Венсенский замок в пригороде Парижа для граждан РФ. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщило агентство AFP. В замке располагается штаб-квартира исторической службы обороны Франции, управляющей военными архивами, поэтому замок находится в совместном ведении министерства культуры и министерства обороны. Военное ведомство объяснило AFP, что „после вторжения в Украину“ „ограничило доступ в военные помещения министерства для граждан России“. В то же время представитель Минобороны отметил, что для „запросов, касающихся выполнения журналистских функций“, могут быть сделаны исключения.
В крымском поселке Новофедоровка, где расположен военный аэродром, произошла серия мощных взрывов. В Минобороны РФ заявили о детонации авиационных боеприпасов. Местные власти объявили эвакуацию. Один человек погиб, пострадали семеро.
В The New York Times: высокопоставленный источник в Киеве заявил, что за взрывами в Крыму стоят украинские силы
Высокопоставленный военный чиновник, „знакомый с ситуацией“, заявил, что при атаке „использовали оружие исключительно украинского производства“. Он отказался назвать тип оружия.
„Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак на наши силы на южном театре военных действий“, — сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что не причастны к взрывам в Крыму. В Минобороны РФ заявили о детонации авиационных боеприпасов. Российские СМИ сообщали, что основная версия случившегося — нарушение требований пожарной безопасности.
The New York Times отмечает, что у Украины мало оружия, способного достичь Крыма, кроме самолетов, которые рискуют быть сбитыми системами ПВО. В июле, пишет газета, дрон доставил в Севастополь небольшое взрывное устройство, которое взорвалось в штабе Черноморского флота России. Тогда ранения получили шесть человек. Москва обвинила в нападении Украине, в Киеве это отрицали.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выпустил по поводу взрывов на российской авиабазе короткое туманное заявление, в котором лишь обещает, что „все только начинается“.
„Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой террористов. Всё только начинается“, - написал советник.
Премьер-министр Кая Каллас призвала запретить выдавать туристические визы россиянам. Об этом она написала на своей странице в Твиттере, чем вызвала бурную реакцию. На данный момент ее твит собрал больше 20 тысяч лайков. Однако далеко не все разделают точку зрения премьер-министра.
Калининградская область исчерпала лимиты на перевозку некоторых товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил в рамках дискуссионного клуба „Валдай“ губернатор Калининградской области Антон Алиханов. „На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например (на) отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот“.
С территории Донецкой области эвакуировано за последние шесть дней более трех тысяч человек, а всего с начала войны — более 1,3 млн человек, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Власти Украины объявили обязательную эвакуацию жителей Донецкой области в конце июля.