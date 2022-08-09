ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (167-й день) | В Крыму прогремела серия мощных взрывов. За ними стоят украинские силы?

На фоне военного вторжения России в Украину власти Франции ограничили доступ в Венсенский замок в пригороде Парижа для граждан РФ. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщило агентство AFP. В замке располагается штаб-квартира исторической службы обороны Франции, управляющей военными архивами , поэтому замок находится в совместном ведении министерства культуры и министерства обороны. Военное ведомство объяснило AFP, что „после вторжения в Украину“ „ограничило доступ в военные помещения министерства для граждан России“. В то же время представитель Минобороны отметил, что для „запросов, касающихся выполнения журналистских функций“, могут быть сделаны исключения.

В крымском поселке Новофедоровка, где расположен военный аэродром, произошла серия мощных взрывов. В Минобороны РФ заявили о детонации авиационных боеприпасов. Местные власти объявили эвакуацию. Один человек погиб, пострадали семеро.

В The New York Times: высокопоставленный источник в Киеве заявил, что за взрывами в Крыму стоят украинские силы

Высокопоставленный военный чиновник, „знакомый с ситуацией“, заявил, что при атаке „использовали оружие исключительно украинского производства“. Он отказался назвать тип оружия.

„Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак на наши силы на южном театре военных действий“, — сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что не причастны к взрывам в Крыму. В Минобороны РФ заявили о детонации авиационных боеприпасов. Российские СМИ сообщали, что основная версия случившегося — нарушение требований пожарной безопасности.

The New York Times отмечает, что у Украины мало оружия, способного достичь Крыма, кроме самолетов, которые рискуют быть сбитыми системами ПВО. В июле, пишет газета, дрон доставил в Севастополь небольшое взрывное устройство, которое взорвалось в штабе Черноморского флота России. Тогда ранения получили шесть человек. Москва обвинила в нападении Украине, в Киеве это отрицали.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выпустил по поводу взрывов на российской авиабазе короткое туманное заявление, в котором лишь обещает, что „все только начинается“.

„Демилитаризация Российской Федерации – неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой террористов. Всё только начинается“, - написал советник.