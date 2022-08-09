„У нас не было другого выбора“. Мэр Нарвы Катри Райк выступила с обращением к жителям города

Сегодня с 16 до 17 мэр Нарвы провела встречу с горожанами.

„Вчера представители горсобрания Нарвы приняли трудное решение. Но другого решения быть не могло. Был выбор между двумя вариантами: правительство убирает танк, и неясно, куда и когда, или мы сами решаем этот вопрос - сами его демонтируем и сами находим ему новое место, как музейному экспонату“.

Катри Райк упомянула, что вчерашнее обсуждение ситуации с Каей Каллас прошло спокойно, премьер-министр согласилась с тем, что решение судьбы танка действительно находится в полномочиях местного самоуправления.

„Было решено, что в понедельник пройдет заседание горсобрания где будет обсуждаться процесс демонтирования танка. Будет найдено временное закрытое место для танка и выделен бюджет для осуществления всего этого. Также будет создана комиссия, состоящая из депутатов и представителей НКО, занимающихся памятниками, чтобы вместе решить, что будет дальше с нашими памятниками Второй мировой войны.“

Райк признает, что многим это решения может не понравиться, но она подчеркивает, что иного выбора не было. „Мы не хотим, чтобы Эстонию делили на „наших“ и „ваших“, - подчеркивает она. Где же в итоге будет стоять танк, по словам Райк, неясно. Также не была определена и дата, когда танк будет демонтирован, однако мэр Нарвы заверила, что об это будет сообщено заранее и ничего не будет предпринято „тайно и ночью“.

Райк поблагодарила охранников памятника, которые следили за происходящим круглосуточно. Теперь же у танка будет установлено видеонаблюдение и оборудовано освещение, чтобы следить за ситуацией вокруг памятника можно было онлайн на сайте города.