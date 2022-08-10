Подписчики российского блогера про турпоездку в Эстонию: „Не ври! С апреля там расизм. Или лучше „россизм!“

Блогер рассказывает, что аудитория на его путешествие в Эстонию отреагировала „в целом нормально“. „Основное ядро у меня достаточно адекватное в этом плане, но были и те, кто выразил какое-то, скажем так, непонимание. Мол, зачем я что-то рассказываю про Эстонию, если туда все равно сложно или нельзя ездить“.