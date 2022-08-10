Подписчики российского блогера про турпоездку в Эстонию: „Не ври! С апреля там расизм. Или лучше „россизм!“(37)
Влад — трэвел-блогер из Петербурга, снимает короткие видео об интересных местах. Его аккаунт в Инстаграмм насчитывает 110 тысяч подписчиков. Недавно россиянин посетил Эстонию. И подробно рассказал о понравившейся поездке в своем профиле. Но не всем подписчикам это понравилось. Подробности - в материале RusDelfi.
Блогер рассказывает, что аудитория на его путешествие в Эстонию отреагировала „в целом нормально“. „Основное ядро у меня достаточно адекватное в этом плане, но были и те, кто выразил какое-то, скажем так, непонимание. Мол, зачем я что-то рассказываю про Эстонию, если туда все равно сложно или нельзя ездить“.
В Инстаграмм под постом Влада все же разгорелись нешуточные споры. К примеру, один из комментаторов написал, что „не рекомендуют русским в Эстонию ездить из-за ненавистного отношения эстонцев“. Влад же отмечает, что за три дня пребывания такого доброжелательного отношения и в России не везде ощущал.