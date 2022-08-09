ФОТО | На берегу реки Нарвы памятники на каждом километре. Но свежие свечи стоят только возле советских

На 12-километровом участке дороги от Нарва-Йыэсуу до Нарвы находится по меньшей мере шесть памятников или обозначений могил. Отдельные памятные камни и мемориальные доски остаются для глаз водителя скрытыми за деревьями.

Однако не все они посвящены „подвигам“ Красной Армии. Самое большое из них - немецкое военное кладбище. Прямые выровненные ряды каменных крестов, одни побольше, другие поменьше. Прямо как в фильмах.

На крестах выписаны немецкие и эстонские мужские имена. Совсем еще подростков - большинство из них погибли в возрасте 20 лет или чуть старше.

Перед большой мемориальной доской находятся две клумбы, а на каменной площадке работает женщина - посыпает чем-то между каменными плитамт, чтобы предотвратить рост мха. Женщина называет своей рабочей задачей поддержание порядка в парке.

Но это не парк, а место последнего упокоения тысяч молодых людей.

Это не парк, но по нему прогуливается мужчина с голым торсом и большим животом и собачкой.

Шесть месяцев назад, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, на воротах кладбища были нарисованы большие буквы Z и V. Местные власти их стерли. Так постарались, что вместо двух черных букв там теперь очертания букв белых.

Понятно, что красноармейских памятников вдоль обочины больше, чем памятников, посвященных немцам или эстонцам.

Красная гравийная дорога ведет к трем черным штыкам. Рядом с ним находится большое серебристое панно с яростными лицами солдат.

Чуть дальше - большой бетонный камень с надписью „Здесь 22.2.1944 года совершил свой подвиг герой Советского Союза мл. лейтенант Игорь Графов“. Бетонный блок украшен пятиугольником с красным флагом.

К обоим мемориалам принесены искусственные цветы, которые будут оставаться свежими неизвестно сколько времени. Искусственные цветы добавляют красок стоящим рядом с ними сухим и увядшим цветам. С дороги все выглядит великолепно.

Видно, что оба мемориала недавно посещали. Около 10 часов утра уже горят свечи.