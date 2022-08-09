Новости Ида-Вирумаа
09.08.2022, 16:41

ФОТО | В Нарве прошла встреча мэра с горожанами, обсуждалась судьба танка-памятника

 
09.08 Narva
09.08 Narva
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В здании нарвской мэрии во второй половине дня состоялась встреча горожан, обеспокоенных судьбой нарвского монумента „Танк Т-34“, с мэром города Катри Райк.

Для участия во встрече требовалось предварительно зарегистрироваться. Встреча считалась рабочей и прошла за закрытыми дверями.

На Петровской площади собрались примерно пару десятков человек, которые на встречу не попали.

На месте находилась полиция. Встреча завершилась в начале шестого. Как сообщает наш корреспондент, ситуация остается спокойной как на площади, так и у самого Нарвского танка. О результатах встречи, вероятно, станет известно в ближайшее время.

Патруль полиции

RusDelfi
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