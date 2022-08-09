09.08.2022, 16:41
ФОТО | В Нарве прошла встреча мэра с горожанами, обсуждалась судьба танка-памятника
ФОТО: | Ekspress Meedia
В здании нарвской мэрии во второй половине дня состоялась встреча горожан, обеспокоенных судьбой нарвского монумента „Танк Т-34“, с мэром города Катри Райк.
Для участия во встрече требовалось предварительно зарегистрироваться. Встреча считалась рабочей и прошла за закрытыми дверями.
На Петровской площади собрались примерно пару десятков человек, которые на встречу не попали.
На месте находилась полиция. Встреча завершилась в начале шестого. Как сообщает наш корреспондент, ситуация остается спокойной как на площади, так и у самого Нарвского танка. О результатах встречи, вероятно, станет известно в ближайшее время.