ФОТО | В Нарве прошла встреча мэра с горожанами, обсуждалась судьба танка-памятника

Для участия во встрече требовалось предварительно зарегистрироваться. Встреча считалась рабочей и прошла за закрытыми дверями.

На Петровской площади собрались примерно пару десятков человек, которые на встречу не попали.

На месте находилась полиция. Встреча завершилась в начале шестого. Как сообщает наш корреспондент, ситуация остается спокойной как на площади, так и у самого Нарвского танка. О результатах встречи, вероятно, станет известно в ближайшее время.