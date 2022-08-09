ВИДЕО | В Крыму прогремели два мощных взрыва

Советник назначенного Москвой главы Крыма Олег Крючков подтвердил несколько взрывов в районе Новофедоровки на аэродроме в Сакском районе, сообщает BBC в онлайн-блоге.



„Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии“, - написал Крючков.



Глава Сакского района Виктория Казьмирова подтвердила, что взрывы произошли именно на аэродроме: „У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало“.



При этом пророссийский военкор Юрий Котенок пишет, что взрывов было около десяти. „В 20 км. от Новофедоровки дрожат стёкла и срабатывает сигнализация в автомобилях“, - написал он в своем Telegram-канале.



На место происшествия также выехал назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов.