ВИДЕО | В Крыму прогремели два мощных взрыва(65)
В поселке городского типа Новофедоровка прогремело два мощных взрыва. Власти Крыма подтвердили взрывы на аэродроме.
Советник назначенного Москвой главы Крыма Олег Крючков подтвердил несколько взрывов в районе Новофедоровки на аэродроме в Сакском районе, сообщает BBC в онлайн-блоге.
„Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии“, - написал Крючков.
Глава Сакского района Виктория Казьмирова подтвердила, что взрывы произошли именно на аэродроме: „У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало“.
При этом пророссийский военкор Юрий Котенок пишет, что взрывов было около десяти. „В 20 км. от Новофедоровки дрожат стёкла и срабатывает сигнализация в автомобилях“, - написал он в своем Telegram-канале.
На место происшествия также выехал назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов.
Погибших и раненых после взрывов в аннексированном Крыму, по предварительным данным, среди туристов нет, сообщила Ассоциация туроператоров России, пишет DW.
Из Новофедоровки в аннексированном Крыму начали массово уезжать туристы и местные жители, передает агентство УНИАН. На выезде из населенного пункта образовались пробки. В обратную сторону едут скорые и пожарные машины, к месту взрывов направлена санавиация.
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