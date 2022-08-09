В Еврокомиссии прокомментировали предложение прекратить выдачу виз россиянам
Выступая в ходе брифинга в Брюсселе, официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визовый кодекс Европейского союза не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз для граждан России или какой-либо другой страны, пишет MK.ru.
Хиппер рассказала о предусмотренных категориях лиц, которым визы должны быть предоставлены, назвав, в том числе, журналистов. При этом она сказала, что страны - члены Евросоюза при выдаче краткосрочных виз могут принимать решение, изучив вопрос в каждой конкретной ситуации.
Напомним, сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости прекратить выдачу туристических виз в страны ЕС гражданам России. Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд российским гражданам и выслать уже прибывших.
Финский МИД заявлял, что в Хельсинки обсуждают способы ограничения выдачи виз россиянам. Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды больше не выдают краткосрочные визы.