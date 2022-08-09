В Еврокомиссии прокомментировали предложение прекратить выдачу виз россиянам

Хиппер рассказала о предусмотренных категориях лиц, которым визы должны быть предоставлены, назвав, в том числе, журналистов. При этом она сказала, что страны - члены Евросоюза при выдаче краткосрочных виз могут принимать решение, изучив вопрос в каждой конкретной ситуации.