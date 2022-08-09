Украина остановила прокачку нефти в Восточную Европу по трубопроводу „Дружба“

„АО „Укртранснафта“ прекратило оказание услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги“, — говорится в сообщении.

Остановку транзита в компании объяснили тем, что „Транснефть“ не может оплатить транзит из-за санкций ЕС, а украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты, передает РБК.

В российской компании пояснили, что перевели платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет. Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил „Транснефть“, что перевод был возвращен из-за очередного пакета санкций. Из-за отсутствия оплаты за свои услуги „Укртранснафта“ прекратила транспортировку.

Сейчас европейские банки-корреспонденты больше не могут самостоятельно принимать решения о возможности проведения той или иной операции, разъяснили там. Чтобы подтвердить, что та или иная транзакция не запрещена, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа. „Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений“, — отметили в „Транснефти“.

„Транснефть“ проинформировала об этом Минэнерго России, российских грузоотправителей и „Укртранснафту“.

В декабре 2019 года „Транснефть“ продлила договор с Украиной на прокачку нефти через нее до 1 января 2030 года.

Нефтепровод „Дружба“ проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть. Под запрет попали только морские поставки сырья в ЕС, импорт по трубопроводам не затронут.

Германия и Польша сами решили отказаться от любых поставок российской нефти, поэтому к концу года сырье будет качаться в ЕС только по южной части нефтепровода „Дружба“, поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На него приходится 10% от всего объема нефти, импортируемой Евросоюзом из России.