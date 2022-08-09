Перспективы эстонского экспорта быстро ухудшаются

Рост импорта в июне был немного ниже общего роста экспорта, увеличившись на 24% в годовом исчислении, но в среднем он значительно превышал экспорт как в первом, так и во втором квартале. Объём импорта, т. е. когда цены на импорт исключаются из импортного оборота, рос быстрее экспорта как в первом, так и во втором квартале. По сравнению с годом ранее дефицит внешней торговли в текущих ценах во втором квартале увеличился более чем в два раза. Однако более высокий внешнеторговый дефицит означает более сильное торможение экономического роста.

Экспорт товаров эстонского происхождения в Россию в июне упал на 23%, а в целом в этом году – на 22%. Импорт из России также снизился в июне. В то время как импорт из России по странам-отправителям снизился еще в мае, импорт по странам происхождения впервые за долгое время снизился только в июне. Хотя торговля с Россией резко сократилась, годовой рост импорта из России, который подтолкнул базовый показатель выше нормального уровня, также внёс свой вклад в июньское снижение.

В мае и июне импортируемый в Эстонию СПГ был на 100% российского происхождения. В то же время доля импортируемого в Эстонию СПГ в общем объёме поставок природного газа всё ещё относительно невелика. Если в первые четыре месяца года в среднем 97% импортируемого природного газа в газообразном состоянии было российского происхождения, то с мая, когда доля России составляла всего 17%, произошла смена: в июне она составила 53%. Если сложить всё минеральное топливо вместе, то доля импорта из России снизилась довольно скромно, с 30% в июне до в среднем 40% в первом квартале. И это несмотря на то, что импорт этой группы товаров из России резко замедлился в мае, а затем упал в июне. Однако доля импорта древесины и изделий из неё из России даже увеличилась. Однако доля импорта удобрений российского производства резко сократилась. Если в прошлом году 60% импорта удобрений в Эстонию поступало из России, то в мае импорт удобрений из России был очень скромным, а в июне доля России составила всего 9%. Следует отметить, что значительная часть экспорта удобрений вывозится из Эстонии в другие страны.