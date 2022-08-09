Перспективы эстонского экспорта быстро ухудшаются(12)
Рост экспорта товаров в денежном выражении в июне продолжился (экспорт товаров эстонского происхождения увеличился на 21% в годовом исчислении и на 27% с учётом реэкспорта), это было обусловлено в основном быстрым ростом экспортных цен. Если исключить рост цен из экспортного оборота, то, по предварительным оценкам, объём экспорта эстонского происхождения в июне снизился. Аналогичным образом, объём экспорта товаров эстонского происхождения также снизился в первой половине этого года, увеличившись в первом квартале, но снизившись во втором квартале.
Увеличение дефицита внешней торговли сдерживает рост экономики
Рост импорта в июне был немного ниже общего роста экспорта, увеличившись на 24% в годовом исчислении, но в среднем он значительно превышал экспорт как в первом, так и во втором квартале. Объём импорта, т. е. когда цены на импорт исключаются из импортного оборота, рос быстрее экспорта как в первом, так и во втором квартале. По сравнению с годом ранее дефицит внешней торговли в текущих ценах во втором квартале увеличился более чем в два раза. Однако более высокий внешнеторговый дефицит означает более сильное торможение экономического роста.
Торговля с Россией сократилась
Экспорт товаров эстонского происхождения в Россию в июне упал на 23%, а в целом в этом году – на 22%. Импорт из России также снизился в июне. В то время как импорт из России по странам-отправителям снизился еще в мае, импорт по странам происхождения впервые за долгое время снизился только в июне. Хотя торговля с Россией резко сократилась, годовой рост импорта из России, который подтолкнул базовый показатель выше нормального уровня, также внёс свой вклад в июньское снижение.
Половина импорта природного газа в июне пришлась на Россию
В мае и июне импортируемый в Эстонию СПГ был на 100% российского происхождения. В то же время доля импортируемого в Эстонию СПГ в общем объёме поставок природного газа всё ещё относительно невелика. Если в первые четыре месяца года в среднем 97% импортируемого природного газа в газообразном состоянии было российского происхождения, то с мая, когда доля России составляла всего 17%, произошла смена: в июне она составила 53%. Если сложить всё минеральное топливо вместе, то доля импорта из России снизилась довольно скромно, с 30% в июне до в среднем 40% в первом квартале. И это несмотря на то, что импорт этой группы товаров из России резко замедлился в мае, а затем упал в июне. Однако доля импорта древесины и изделий из неё из России даже увеличилась. Однако доля импорта удобрений российского производства резко сократилась. Если в прошлом году 60% импорта удобрений в Эстонию поступало из России, то в мае импорт удобрений из России был очень скромным, а в июне доля России составила всего 9%. Следует отметить, что значительная часть экспорта удобрений вывозится из Эстонии в другие страны.
Спрос ослабляется ещё больше
Чувство уверенности в экономических секторах еврозоны, на которую приходится почти половина экспорта товаров Эстонии, в последние месяцы стремительно ухудшалась, и индекс деловой активности показывает, что в июле экономика еврозоны в целом пошла на спад. Хотя экспортные заказы эстонских производственных фирм снизились, это произошло с очень высокого уровня, и оценки предприятий в июле были примерно такими же, как и летом 2017 года. Экспортные ожидания предприятий на ближайшие месяцы также ухудшились, но сейчас они также находятся на уровне осени 2018 года. Хотя рост цен всё ещё обещает увеличение экспортного оборота, спрос продолжает ослабевать. В еврозоне предприятия накопили больше запасов из-за снижения спроса и роста неопределённости, что, в свою очередь, снижает спрос. Перебои в цепочках поставок, несмотря на признаки постепенного улучшения, остаются серьёзной проблемой для производства. Энергетический кризис снижает спрос, но сдерживает производство и сокращение предложения энергии.