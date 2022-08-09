ФОТО | Трамвайная линия в Старый порт будет построена к февралю 2025 года
Сегодня город Таллинн заключил с акционерными обществами Merko Ehitus Eesti и KMG Inseneriehituse договор о проектировании и строительстве трамвайной линии, соединяющей Старый порт Таллинна с будущим пассажирским терминалом Rail Baltica в Юлемисте. Цена договора составляет 36,5 млн евро плюс налог с оборота, срок выполнения строительных работ – февраль 2025 года.
В рамках договора на отрезке протяженностью около 2,5 км будет построена новая трамвайная линия, пролегающая от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. Ведущий партнер по строительству среди сделавших совместное предложение предприятий - АО Merko Ehitus Eesti.
По словам мэра Михаила Кылварта, новая трамвайная линия в Старый порт соединит важнейшие ворота не только Таллинна, но и всей Эстонии – морские, воздушные, железнодорожные и автобусные.
„Новая трамвайная линия создаст быстрое и удобное сообщение для всех пассажиров и гостей Таллинна, независимо от того, на каком виде транспорта они прибыли, - сказал Кылварт. – Кроме того, этот проект также является одним из этапов масштабной концепции развития района Старого порта и города в целом. Таким образом появится инновационный район с продуманной концепцией и привлекательной архитектурой – так же, как терминал Rail Baltica, через который будет проходить новая трамвайная линия, и микрорайон Юлемисте в целом“.
„Для застройщика это сложный и масштабный проект. С виду простая прокладка трамвайных рельсов требует переустройства множества подземных трасс коммуникаций. К тому же, вдоль трамвайной линии будет создано новое городское пространство. Вместе с нашим партнером, предприятием KMG Inseneriehituse, мы готовы с гордостью внести свой вклад в развитие городского пространства и транспорта“, - отметил председатель правления АО Merko Ehitus Eesti Иво Волков.
Строительство новой трамвайной линии предполагает большие преобразования. На Тартуском шоссе будет построен поворот с имеющихся трамвайных путей налево, на улицу Гонсиори. Далее трасса будет проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути будут пролегать через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее – по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле Котла культуры новая трасса соединится с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли.
Заключенный сегодня договор охватывает как проектирование, так и работы по строительству нового трамвайного пути. Предварительное планирование уже началось, а непосредственно к строительным работам в городской среде планируется приступить ориентировочно в марте-апреле 2023 года. Основные работы по строительству трамвайного пути и контактной сети планируется завершить к концу июня 2024 года, затем начнутся работы по укладке дорожного покрытия.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства 21 апреля 2022 года объявил международный конкурс госпоставки на проектирование и строительство трамвайного пути, связывающего Старый порт с планируемым пассажирским терминалом Rail Baltica в Юлемисте. Срок подачи заявок истек 1 июля 2022 г. Лучшим было признано совместное предложение входящего в концерн Merko Ehitus предприятия АО Merko Ehitus Eesti и АО KMG Inseneriehituse.
Стоимость создания трамвайного пути составляет около 46 млн евро (вкл. налог с оборота и услуги по надзору собственника).
Трамвайная трасса будет построена при поддержке Фонда восстановления и устойчивости ЕС (Recovery and Resilience Facility, RRF) в объеме 26 млн евро. Между Министерством экономики и коммуникаций и городом Таллинном будет заключен договор об использовании субсидии.
Договор о строительстве сегодня подписали: со стороны города Таллинна – исполняющая обязанности руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства заведующая отделом Янне Тедер, председатель правления АО Tallinna Linnatransport Кайдо Падар в качестве представителя финансирующей стороны, председатель правления АО Merko Ehitus Eesti Иво Волков как представитель предприятия-застройщика, а также председатель правления паевого товарищества TPJ Inseneribüroo Ильмар Линк как представитель предприятия, предоставляющего услугу надзора собственника.