ФОТО | Трамвайная линия в Старый порт будет построена к февралю 2025 года

В рамках договора на отрезке протяженностью около 2,5 км будет построена новая трамвайная линия, пролегающая от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. Ведущий партнер по строительству среди сделавших совместное предложение предприятий - АО Merko Ehitus Eesti.

По словам мэра Михаила Кылварта, новая трамвайная линия в Старый порт соединит важнейшие ворота не только Таллинна, но и всей Эстонии – морские, воздушные, железнодорожные и автобусные.

„Новая трамвайная линия создаст быстрое и удобное сообщение для всех пассажиров и гостей Таллинна, независимо от того, на каком виде транспорта они прибыли, - сказал Кылварт. – Кроме того, этот проект также является одним из этапов масштабной концепции развития района Старого порта и города в целом. Таким образом появится инновационный район с продуманной концепцией и привлекательной архитектурой – так же, как терминал Rail Baltica, через который будет проходить новая трамвайная линия, и микрорайон Юлемисте в целом“.

„Для застройщика это сложный и масштабный проект. С виду простая прокладка трамвайных рельсов требует переустройства множества подземных трасс коммуникаций. К тому же, вдоль трамвайной линии будет создано новое городское пространство. Вместе с нашим партнером, предприятием KMG Inseneriehituse, мы готовы с гордостью внести свой вклад в развитие городского пространства и транспорта“, - отметил председатель правления АО Merko Ehitus Eesti Иво Волков.

Строительство новой трамвайной линии предполагает большие преобразования. На Тартуском шоссе будет построен поворот с имеющихся трамвайных путей налево, на улицу Гонсиори. Далее трасса будет проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути будут пролегать через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее – по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле Котла культуры новая трасса соединится с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли.