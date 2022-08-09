Хоккеист из США перешел в российский клуб: решение было очевидным

Бродхерст признался российскому порталу „Чемпионат“, что, поскольку война в Украине его не очень волнует, решение о переходе далось ему легко.

„Тяжело ли далось это решение, учитывая ситуацию в мире? Конечно, об этом тоже думал. Много слухов ходит, разговоров. В прошлом сезоне кто-то уехал раньше окончания сезона. Но я принимал решение с хоккейной точки зрения. Я хочу становиться лучше, двигаться вперёд в карьере. КХЛ – одна из лучших лиг Европы, если не лучшая, так что решение было очевидным.“ - сказал Бродхерст, у которого были и другие предложения из Европы.

29-летний американец также не скрывает, что у перехода есть и другой мотив. „Но в конечном счете это был правильный шаг для моей карьеры, а также с финансовой точки зрения. Пока что все здорово, мне нравится лига и хоккей. Надеюсь, смогу остаться здесь и играть в КХЛ. Моя семья полностью поддержала меня в этом решении“.

Бродхерст знает, что его переход вызвал возмущение в Финляндии. „Возможно, в Facebook есть негативные комментарии. Я играл в Финляндии, некоторые фанаты там что-то говорили. Они были больше расстроены тем, что я ушел из ХИФК. Я не особо обращаю внимание на эти вещи, мало слежу за социальными сетями“, - сказал хоккеист.

Американский нападающий набрал в общей сложности 69 результативных очка в 86 играх за ХИФК.