Здоровье
09.08.2022, 13:20

Число заболевших оспой обезьян в Эстонии увеличивается

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Joel Starkopf ja kunstlik kooma
Joel Starkopf ja kunstlik kooma
ФОТО: Hendrik Osula | Ekspress Meedia

В Эстонии по положению на 8 августа выявлено уже 9 заболевших оспой обезьян, сообщает ERR.

Все заразившиеся - мужчины молодого и среднего возраста „с рискованным сексуальным поведением“, говорится в опубликованном во вторник эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья.

„Они недавно либо путешествовали по Европе, либо тесно общались с иностранцами“, - отмечают в ведомстве.

Первый случая заражения оспой обезьян в Эстонии подтвердили в конце июня.

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