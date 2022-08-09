09.08.2022, 13:20
Число заболевших оспой обезьян в Эстонии увеличивается(13)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Эстонии по положению на 8 августа выявлено уже 9 заболевших оспой обезьян, сообщает ERR.
Все заразившиеся - мужчины молодого и среднего возраста „с рискованным сексуальным поведением“, говорится в опубликованном во вторник эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья.
„Они недавно либо путешествовали по Европе, либо тесно общались с иностранцами“, - отмечают в ведомстве.
Первый случая заражения оспой обезьян в Эстонии подтвердили в конце июня.