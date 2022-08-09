Число заболевших оспой обезьян в Эстонии увеличивается

Все заразившиеся - мужчины молодого и среднего возраста „с рискованным сексуальным поведением“, говорится в опубликованном во вторник эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья.

„Они недавно либо путешествовали по Европе, либо тесно общались с иностранцами“, - отмечают в ведомстве.

Первый случая заражения оспой обезьян в Эстонии подтвердили в конце июня.