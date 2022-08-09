ФОТО | В понедельник горсобрание окончательно решит судьбу Нарвского танка, до этого город обеспечит ему охрану
Очередная встреча представителей нарвских фракций завершилась решением созвать депутатов на заседание городского собрания в начале следующей недели. На повестке дня - принятие официального решения по переносу танка-памятника с его нынешнего места. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов, что правительству в этот процесс вмешиваться не придется.
Оппозиция солидарна с мэром города: необходимо решение горсобрания, перенос монумента в некое временное укрытие и затем - создание специальной комиссии, которая займется его дальнейшей судьбой, как и судьбой других советских мемориалов.
„Наша однозначная позиция - оппозиционных фракций Kesk и Narva Heaks - танк должен остаться на территории города, стать музейным экспонатом. Все должно быть сделано с максимальным уважением к нашим ветеранам - красиво и правильно. И только так“, - сказал RusDelfi глава фракции Narva Heaks и экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов.
По словам местных властей, точное место временного нахождения танка пока неизвестно, рассматривается несколько вариантов, в числе прочего - предложение от целевого учреждения „Нарвский край“ (Narva kant), занимающегося историей Нарвы.
„Также у нас есть другие варианты, и мы их будем еще рассматривать, никуда не делся и вариант, предложенный Союзом российских граждан (передать танк России - ред.), все будет рассматриваться, для этого комиссия и нужна, чтобы найти оптимальное решение, которое будет учитывать, прежде всего, интересы нарвитян“, - подвел итог Евграфов.
С позицией Евграфова согласна и Татьяна Стольфат, представляющая фракцию Kesk. „Нужно найти танку достойное место. Это означает, что его должно быть удобно экспонировать, там не должно быть возможностей для вандализма и оно должно быть безопасно“, - отметила Стольфат.
„Я уверена, что никаких беспорядков до и во время переноса монумента не случится. Нам важно сделать все грамотно и красиво на законодательном уровне, не дав государству в этот процесс вмешаться под предлогом того, что ситуация перестала быть безопасной. Я надеюсь на благоразумие нарвитян“, - сказала Стольфат.
Мэр Нарвы Катри Райк обращается к горожанам с той же просьбой: не поддаваться на провокации и не провоцировать никакие волнения самим. „Понятно, что как только у нас что-то забурлит, государство не спросит, а просто уберет танк своими силами, и на то у них будет правовое обоснование - обеспечение безопасности. Мы не должны этого допустить, и я надеюсь на наших людей“, - сказала Катри Райк.
В ближайшие несколько дней город собирается установить около танка публичную видеокамеру и оплатить услуги охранной фирмы. По словам мэра, этого попросили добровольцы, охраняющие памятник в данный момент.
„Мы много говорили с этими людьми и собираемся провести еще встречи с ними (одна из них пройдет в Нарве сегодня вечером - ред.), они пообещали покинуть площадку около танка на трех условиях: публичные видеокамеры с трансляцией происходящего у памятника на официальной странице города, охрана и дополнительное освещение. И мы со стороны города пообещали это обеспечить до тех пор, пока танк не будет увезен на временное место. А затем уже комиссия будет искать ему место постоянное“, - объяснила мэр ход производства.
Одним из решений могло бы стать принятие предложения ЦУ „Нарвский край“ передать танк им, поскольку на занимаемых организацией территориях по адресу Раудтеэ, 5 ее руководители собираются организовать что-то вроде экспозиции военных исторических объектов.
После полудня сегодня у танка довольно спокойно. На своем посту по-прежнему с десяток человек, дежурящих здесь, такое же количество приезжает-уезжает, возлагая цветы, зажигая свечи и фотографируясь на фоне монумента.
Городское собрание, на котором будет принято официальное решение по судьбе танка, состоится в понедельник, 15 августа, в 13.00.