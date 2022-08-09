ФОТО | В понедельник горсобрание окончательно решит судьбу Нарвского танка, до этого город обеспечит ему охрану

Оппозиция солидарна с мэром города: необходимо решение горсобрания, перенос монумента в некое временное укрытие и затем - создание специальной комиссии, которая займется его дальнейшей судьбой, как и судьбой других советских мемориалов.

„Наша однозначная позиция - оппозиционных фракций Kesk и Narva Heaks - танк должен остаться на территории города, стать музейным экспонатом. Все должно быть сделано с максимальным уважением к нашим ветеранам - красиво и правильно. И только так“, - сказал RusDelfi глава фракции Narva Heaks и экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов.

По словам местных властей, точное место временного нахождения танка пока неизвестно, рассматривается несколько вариантов, в числе прочего - предложение от целевого учреждения „Нарвский край“ (Narva kant), занимающегося историей Нарвы.

„Также у нас есть другие варианты, и мы их будем еще рассматривать, никуда не делся и вариант, предложенный Союзом российских граждан (передать танк России - ред.), все будет рассматриваться, для этого комиссия и нужна, чтобы найти оптимальное решение, которое будет учитывать, прежде всего, интересы нарвитян“, - подвел итог Евграфов.

С позицией Евграфова согласна и Татьяна Стольфат, представляющая фракцию Kesk. „Нужно найти танку достойное место. Это означает, что его должно быть удобно экспонировать, там не должно быть возможностей для вандализма и оно должно быть безопасно“, - отметила Стольфат.

„Я уверена, что никаких беспорядков до и во время переноса монумента не случится. Нам важно сделать все грамотно и красиво на законодательном уровне, не дав государству в этот процесс вмешаться под предлогом того, что ситуация перестала быть безопасной. Я надеюсь на благоразумие нарвитян“, - сказала Стольфат.