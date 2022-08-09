09.08.2022, 12:42
ФОТО | В Ласнамяэ легковушка Bolt Drive протаранила припаркованные авто и перевернулась(2)
Находившиеся в ней люди были пьяны
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ легковой автомобиль протаранил две припаркованные машины и перевернулся. Находившиеся в нем мужчины оказались пьяны.
В понедельник в 22:48 полиция получила сообщение о том, что на улице Юмера в Ласнамяэ произошла авария: легковой автомобиль Audi задел два других припаркованных автомобиля, после чего перевернулся на крышу.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Оба находившиеся в Audi мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в участок для выяснения обстоятельств.
Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело.