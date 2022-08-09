ЧП и криминал
09.08.2022, 12:42

ФОТО | В Ласнамяэ легковушка Bolt Drive протаранила припаркованные авто и перевернулась

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Находившиеся в ней люди были пьяны
Bolt Drive'i õnnetus, juht joobes
Bolt Drive'i õnnetus, juht joobes
ФОТО: Delfi lugeja | Ekspress Meedia

Вчера поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ легковой автомобиль протаранил две припаркованные машины и перевернулся. Находившиеся в нем мужчины оказались пьяны.

В понедельник в 22:48 полиция получила сообщение о том, что на улице Юмера в Ласнамяэ произошла авария: легковой автомобиль Audi задел два других припаркованных автомобиля, после чего перевернулся на крышу.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Оба находившиеся в Audi мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в участок для выяснения обстоятельств.

Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело.




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