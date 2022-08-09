В Литве предложили лишить гражданства фигуристку за участие в шоу Навки

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в эфире LRT, что поддержит лишение гражданства фигуристки Маргариты Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки, пишет sportrbc.ru.



„Я бы принял участие в обсуждении и, наверное, сказал бы „да“, — заявил Ландсбергис на вопрос о лишении Дробязко гражданства и государственных наград. Он также сказал, что считает участие литовских фигуристов в мероприятии в Сочи госизменой.



Ранее Навка сообщила в Instagram об участии Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса в шоу „Лебединое озеро“, которое пройдет в Сочи в августе и сентябре.



После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что, если Дробязко и Ванагас выступят в шоу Навки, это может быть поводом для лишения их госнаград — в 2000 году фигуристов наградили рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.



Председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас заявлял, что офис президента должен запустить процедуру лишения гражданства Дробязко. „Это был подарок, а подарок может быть отозван“, — сказал Шедбарас, добавив, что Ванагаса лишать гражданства нельзя, поскольку уроженец Шяуляя имеет на него право по рождению.



„Извините, но пока прокомментировать не можем“, — заявила РБК Дробязко.



Дробязко — уроженка Москвы, после распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Ванагасом. В 1993-м фигуристка получила гражданство Литвы, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса.