В Литве предложили лишить гражданства фигуристку за участие в шоу Навки(10)
Глава литовского МИДа заявил, что поддержит такую инициативу, поскольку считает выступление призеров ЧМ-2000 Дробязко и Ванагаса в шоу Навки госизменой.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в эфире LRT, что поддержит лишение гражданства фигуристки Маргариты Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки, пишет sportrbc.ru.
„Я бы принял участие в обсуждении и, наверное, сказал бы „да“, — заявил Ландсбергис на вопрос о лишении Дробязко гражданства и государственных наград. Он также сказал, что считает участие литовских фигуристов в мероприятии в Сочи госизменой.
Ранее Навка сообщила в Instagram об участии Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса в шоу „Лебединое озеро“, которое пройдет в Сочи в августе и сентябре.
После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что, если Дробязко и Ванагас выступят в шоу Навки, это может быть поводом для лишения их госнаград — в 2000 году фигуристов наградили рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
Председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас заявлял, что офис президента должен запустить процедуру лишения гражданства Дробязко. „Это был подарок, а подарок может быть отозван“, — сказал Шедбарас, добавив, что Ванагаса лишать гражданства нельзя, поскольку уроженец Шяуляя имеет на него право по рождению.
„Извините, но пока прокомментировать не можем“, — заявила РБК Дробязко.
Дробязко — уроженка Москвы, после распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Ванагасом. В 1993-м фигуристка получила гражданство Литвы, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса.
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