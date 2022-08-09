Украинского олимпийского чемпиона лишил президентской стипендии из-за выступления на ледовом шоу в России

О лишении Петренко президентской стипендии сообщается на официальном сайте Офиса президента.

„В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу „Аленький цветочек“ в Сочи, несмотря на развязанную Российской Федерацией жестокую войну против Украины. Его поступок осудили Национальный олимпийский комитет и Украинская федерация фигурного катания (УФФК).

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения. Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии“, - сообщается в официальном заявлении.

За все время войны в Украины, Петренко выложил в Instagram единственный пост со словами „Нет войне“ на русском и английском языках. Больше никаких заявлений в поддержку украинских военных или обвинений в адрес России он не публиковал.

Петренко завоевал „золото“ и „серебро“ на Олимпиадах в 1992 и 1988 годах, Петренко также выиграл шесть медалей чемпионатов мира и четыре награды на уровне Евро.