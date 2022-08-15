ХАОС | Ситуация с парковкой электросамокатов удручающая — запущена народная инициатива, Bolt обещает изменения

Для начала посмотрите на случайно сделанные утром в столице фотографии: велосипедную дорожку перед магазином Merimetsa Selver „усеяли“ лежащие на боку самокаты; перед торговым центром Rocca al Mare, как и вблизи пересечения Палдиского шоссе с улицей Моони пешеходам тоже приходится лавировать, обходя брошенные самокаты. Судя по раскраске самокатов, на призыв парковаться аккуратно плюют как клиенты Bolt, так и клиенты конкурирующей фирмы Tuul.