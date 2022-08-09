В магазинах KIKA откажутся от продажи животных

В настоящее время потенциальные владельцы домашних животных очень ответственно подходят к выбору питомца - их интересует не только то, в каких условиях он был выращен, но и его происхождение, история здоровья, рацион питания и система ухода. Люди понимают, что они приветствуют в своем доме нового члена семьи, поэтому важно, чтобы это можно было сделать с уверенностью и безопасностью.

Такое мнение разделяет и сеть зоомагазинов KIKA - бизнес, который создавался для благополучия домашних животных и на протяжении 30 лет постоянно развивается в соответствии с потребностями образа жизни питомцев.

Начиная с 2015 года KIKA занимался реализацией проекта „Временный дом“ („Ajutine kodu“) в своих магазинах в Эстонии и Литве. В его рамках сеть помогает более чем 3 000 кошек и собак из приютов найти дом. У сети KIKA также большой опыт торговли птицами, грызунами, рыбами и рептилиями.

По словам руководительницы торговой сети KIKA Ксении Герман, сеть KIKA руководствуется ценностями, которые отражают мысль о том, что домашнее животное - это полноценный член семьи и партнер, который приносит радость, спасает от одиночества, учит заботе, а иногда является единственным утешением в жизни.

По словам главы торговой сети, изменение отношения - это не только знания персонала, ответственный уход за животными и выполнение требований ветеринарной службы или Департамента окружающей среды. Также необходимо учитывать настроения и отношение общества, которое может быть очень чувствительным к животным в клетках. „Будь то собака, кошка или крошечная рыбка, у каждого питомца возникает связь с людьми, которая приносит радость“, - говорит Ксения.