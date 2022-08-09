ПРОГНОЗ | Готовьте солнцезащитный крем! В конце недели снова будет жарко

Среда, 10.08 : Ночью: Ясно, но местами образуется туман. Ветер слабый, неустойчивый. Температура воздуха 5..10, на побережье до 17°С. Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Четверг, 11.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 22..25, на наветренном побережье до 20°С.