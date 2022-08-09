ПРОГНОЗ | Готовьте солнцезащитный крем! В конце недели снова будет жарко(1)
Эта неделя порадует жителей Эстонии хорошей, летней погодой. Сегодня и завтра температура будет колебаться в пределах 25°С, а в пятницу поднимется аж до 28°С.
Во вторник днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Среда, 10.08:
Ночью: Ясно, но местами образуется туман. Ветер слабый, неустойчивый. Температура воздуха 5..10, на побережье до 17°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер западной четверти 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
Четверг, 11.08:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 17°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 22..25, на наветренном побережье до 20°С.
Пятница, 12.08:
Ночью: Ясная и сухая погода. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 18°С.
Днем: Солнечная погода. Ветер южных направлений, на побережье бриз 2-7 м/с. Температура воздуха 22..28°С.
Источник: pogoda.ee