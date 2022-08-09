Пентагон: с начала войны от 70 до 80 тысяч российских военных погибли или получили ранения

„Есть основания предполагать, что россияне потеряли 70 или 80 тысяч человек менее чем за шесть месяцев (войны)“, — сказал Каль. Он подчеркнул, что речь идет о примерных потерях как убитыми, так и ранеными.

Каль назвал такие потери „значительными“, отметив, что Россия не достигла ни одной из целей, заявленных президентом страны Владимиром Путиным при вторжении в Украину.

В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что потери России в Украине могли составить 15 тысяч военнослужащих убитыми и около 45 тысяч ранеными. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в конце апреля заявлял, что в Украине погибли 15 тысяч россиян.

„Медиазона“ и „Би-би-си“ на основе открытых данных к 8 августа подтвердили, что в Украине погибли 5424 солдата и офицера из России.

Согласно информации украинского Генштаба на 8 августа, с начала войны погибли более 42 тысяч российских военных.

Россия после вторжения в Украину лишь дважды официально сообщала о своих военных потерях. 2 марта Минобороны РФ заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.