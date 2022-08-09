Учитель о нарвском танке: в отличие от реформ периода шведского расцвета советские репрессии могут повториться

В отличие от пярнусцев большая часть живущей в Нарве молодежи не может, общаясь со своими прабабушками и прадедушками, услышать рассказы о том, каким прекрасным был Старый город Нарвы до Второй мировой войны.

Для нашей семьи последние две недели были необычными. В нашем пярнуском доме поселилась семья из Украины, бежавшая в марте из родного Кривого Рога. Глава семьи остался на родине, их квартира уцелела, но страх перед российской агрессией вынудил мать покинуть Украину вместе с детьми.

Днем мальчики заняты — играют в „Лего“, ходят на волейбольную тренировку, читают. 9-летний Виталий читает переведенную на русский язык книгу Андруса Кивиряхка про Лотте (в Украине Виталий учился в украинской школе). Мои сыновья интересуются книгами Айно Первик и Имара Томуска. Когда вечером Олена, мама Виталия, возвращается с работы, то берется за изучение эстонского языка. Мы занимаемся вместе. Вечера проходят за разговорами о воспитании детей, рассказами о наших семьях, культуре и истории.

В воскресенье наши семьи съездили в Таллинн, посетили зоопарк, погуляли по Старому городу.