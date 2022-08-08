ФОТО и ВИДЕО| Нарвский танк ночью после визита премьер-министра: свечи, разговоры, обсуждения

Житель Кохтла-Ярве Андрей подходит к корреспонденту RusDelfi и по-эстонски спрашивает, не из Пайде ли я. „Местная“, - отвечаю, и Андрей рассказывает, что совсем недавно у памятника была компания людей из Пайде. „Как смог, объяснил им, что у нас происходит“, - говорит он.

Андрей сказал, что на ночь у памятника не останется, но приехал поддержать нарвитян, поговорить с людьми и посмотреть на ситуацию. Несмотря на договоренности и практически решенный вопрос о переносе памятника, он надеется, что еще есть возможность танк на его месте сохранить.

„К сожалению, людей не слышат. Я за то, чтобы именно местные люди принимали решение по поводу судьбы монумента“, - сетует он. Рассказывает корреспонденту RusDelfi о том, что его родители родом из Беларуси, о том, что в его семье живы рассказы о Второй мировой войне и фашизме. И сожалеет, что две общины Эстонии сейчас разделены „вот такими решениями“. „Хотелось бы созидать, а не разрушать! Вот в Тарту же стоит памятник старейшине Меэлису и русскому князю Вячко, русскому и эстонцу, руководителям обороны Юрьева в 1224 году, которые вместе боролись против крестоносцев. Вот так нужно вместе стоять за свою землю“, - рассуждает Андрей.

У памятника в районе часа в ночь на 9 августа - довольно спокойно. Вокруг много свечей, свечами на земле выложены надписи „Я помню“, „Я горжусь“ и „Нарва Т-34“.