Хоккей
09.08.2022, 08:38

ВИДЕО | Финский хоккеист нашел своё применение Кубку Стэнли

 
Artturi Lehkonen
Artturi Lehkonen
ФОТО: AP Photo/Phelan Ebenhack / Instagram | Scanpix

Финский хоккеист Арттури Лехконен, выигравший Кубок Стэнли в составе „Колорадо Эвеланш“ в этом году, поделился забавным видео в социальных сетях.

27-летний финн продемонстрировал, как он ходил наслаждаться прелестями сауны с Кубком Стэнли. Гигантский трофей был взят хоккеистом в сауну не просто так, кубок выполнял функцию банной шайки для сауны.

Лехконен также забил решающий гол в финальной серии НХЛ в этом году, когда „Лавины“ обыграли „Тампа-Бэй Лайтнинг“ со счетом 2:1 в шестой игре.

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