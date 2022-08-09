09.08.2022, 08:38
ВИДЕО | Финский хоккеист нашел своё применение Кубку Стэнли
ФОТО: | Scanpix
Финский хоккеист Арттури Лехконен, выигравший Кубок Стэнли в составе „Колорадо Эвеланш“ в этом году, поделился забавным видео в социальных сетях.
27-летний финн продемонстрировал, как он ходил наслаждаться прелестями сауны с Кубком Стэнли. Гигантский трофей был взят хоккеистом в сауну не просто так, кубок выполнял функцию банной шайки для сауны.
Лехконен также забил решающий гол в финальной серии НХЛ в этом году, когда „Лавины“ обыграли „Тампа-Бэй Лайтнинг“ со счетом 2:1 в шестой игре.