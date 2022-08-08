ФОТО И ВИДЕО | „Хороших решений сейчас нет“. Мэр Нарвы и городские политики приехали к танку-памятнику поговорить с людьми

Как уже сообщалось, сегодня премьер-министр приехала в Нарву, где встретилась с местными депутатами, в том числе с мэром города Катри Райк. После встречи Райк и Каллас дали пресс-конференцию.

Во время пресс-конференции корреспондент RusDelfi поинтересовался у Каллас, собирается ли она поехать к памятнику, чтобы поговорить с людьми. „В Эстонии красноармейских памятников 200-400. У меня нет намерения ездить к ним ко всем. У меня была просьба, чтобы члены горсобрания это сделали, потому что они - представители жителей Нарвы, они могут лучше всего поговорить с людьми“, - ответила премьер.

Райк добавила, что депутаты горсобрания поедут туда, чтобы поговорить на месте с людьми. Вечером к „Танку“ приехали экс-мэр и нынешний руководитель избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов и бывший председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.

Евграфов попытался донести до нарвитян позицию правительства, которую озвучила во время встречи премьер-министр. Он обратил внимание, что будет демонтирован не только „Танк“, но и другие советские памятники, среди которых мемориальная доска мл. лейтенанту И.А. Графову, монумент „Три штыка“.

Кто-то из людей поинтересовался, в Нарве будут демонтированы только советские памятники или другие тоже? Евграфов, опять же ссылаясь на решение правительства, сообщил, что во время встречи с Каллас речь шла только о советских. Один из мужчин отреагировал очень эмоционально, но другие люди тут же его успокоили и попросили Евграфова продолжить.

„Если город ничего не предпримет, то мы можем их просто потерять“, - предупредил Евграфов, ссылаясь на слова Каи Каллас. Он отметил, что этот вопрос надо решить в ближайшее время, причем две недели для государства - это долго.