ФОТО И ВИДЕО | „Хороших решений сейчас нет“. Мэр Нарвы и городские политики приехали к танку-памятнику поговорить с людьми
Сегодня депутаты Нарвского горсобрания и мэр города Катри Райк приехали к Нарвскому танку, чтобы поговорить с собравшимися там людьми. На незапланированную акцию собралось порядка 50 человек. Премьер-министр Кая Каллас к монументу не приехала.
Как уже сообщалось, сегодня премьер-министр приехала в Нарву, где встретилась с местными депутатами, в том числе с мэром города Катри Райк. После встречи Райк и Каллас дали пресс-конференцию.
Во время пресс-конференции корреспондент RusDelfi поинтересовался у Каллас, собирается ли она поехать к памятнику, чтобы поговорить с людьми. „В Эстонии красноармейских памятников 200-400. У меня нет намерения ездить к ним ко всем. У меня была просьба, чтобы члены горсобрания это сделали, потому что они - представители жителей Нарвы, они могут лучше всего поговорить с людьми“, - ответила премьер.
Райк добавила, что депутаты горсобрания поедут туда, чтобы поговорить на месте с людьми. Вечером к „Танку“ приехали экс-мэр и нынешний руководитель избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов и бывший председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.
Евграфов попытался донести до нарвитян позицию правительства, которую озвучила во время встречи премьер-министр. Он обратил внимание, что будет демонтирован не только „Танк“, но и другие советские памятники, среди которых мемориальная доска мл. лейтенанту И.А. Графову, монумент „Три штыка“.
Кто-то из людей поинтересовался, в Нарве будут демонтированы только советские памятники или другие тоже? Евграфов, опять же ссылаясь на решение правительства, сообщил, что во время встречи с Каллас речь шла только о советских. Один из мужчин отреагировал очень эмоционально, но другие люди тут же его успокоили и попросили Евграфова продолжить.
„Если город ничего не предпримет, то мы можем их просто потерять“, - предупредил Евграфов, ссылаясь на слова Каи Каллас. Он отметил, что этот вопрос надо решить в ближайшее время, причем две недели для государства - это долго.
Люди у „Танка“ поинтересовались у Евграфова, почему он и другие нарвский депутаты не приезжали к монументы со среды, когда к памятнику стали стекаться люди. Алексей Евграфов заверил нарвитян, что депутаты все эти дни отстаивали интересы горожан. „Вы же в прессе читали наше мнение. Мы ежедневно писали Катри Райк, потому что именно она должна заниматься этим вопросом. Наши руки связаны, это решение правительства“, - пояснил Евграфов.
Позже к памятнику приехала Катри Райк. Люди поинтересовались, почему нельзя организовать референдум по вопросу дальнейшей судьбы „Танка“. Мэр пояснила, что по закону референдум проводится на уровне правительства, а не местного самоуправления.
„Референдум проводится на государственном уровне по решению парламента. На местном уровне это невозможно“, - отметила она.
„Сегодня мы встретились с Каей Каллас, весь состав горсобрания. Руководители всех фракций, и оппозиция и коалиция подписали решение: танк здесь стоять не будет, он будет убран из публичного пространства, и потом будет решено, где ему быть, а также где будут стоять другие памятники, которые относятся ко Второй мировой войне. Наша цель - оставить танк на территории Нарвы. И чтобы не было такого раскола - Нарва и вся остальная Эстония, чтобы у нас был мир и спокойствие. Тем самым мы показали, что мы - не какая-то специальная территория, где государство решает наши проблемы, каждое самоуправление должно решать свои проблемы само“, - сказала Райк.
„У нас хороших решений сейчас нет. Вариант такой - либо государство увезет танк не ясно когда, как и куда, либо мы делаем это сами, и сохраняем эти памятники“, - признала мэр Нарвы.
„Возложить цветы и почтить память - это никто не запрещает. Ни тем, ни другим людям. Так будет везде и всегда. Пожалуйста, поймите и другую сторону“, - обратилась она к людям, собравшимся у Нарвского танка.