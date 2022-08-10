„Мой отец там трубы строил!“ Сын строителя нарвской электростанции о сносе памятника

„Очень многие погибли. Раньше о технике безопасности особо никто не заморачивался, люди работали без каких-либо защитных средств. Этот памятник был в том числе посвящен и им“, - считает Димитрий.

Димитрий считает, что снесенный памятник посвящен в том числе и его отцу: „Мой отец работал во время строительства электро-станций, был монтажником-высотником, строил трубы. Он принимал участие в стройках и в Ида-Вирумаа, и в Таллинне“.



Димитрий понимает, почему танк может кому-то мешать, ведь он связан с войной. „Но власти, которые сейчас принимают решения о сносе памятника, не думают о том, какая реакция будет у людей“, - уверен мужчина.

Памятники, по его словам, сделаны для того, чтобы рассказать будущим поколениям о том, что было раньше.

„Если они сносят памятник строителям электростанции, пускай саму электростанцию тоже снесут тогда, раз это наследие советского прошлого“, - высказывается мужчина.

Об этом конкретном памятнике отец Димитрия, по его словам, особенно часто не говорил. Но в детстве они семьей часто ездили в Ида-Вирумаа, и отец показывал сыну, что было построено его руками.

Отец Димитрия умер 10 лет назад. Сын уверен, что если бы сейчас отец узнал о сносе памятника, ему было бы тяжело и неприятно.



“Зачем вообще нужна эта война с памятниками“, - вопрошает он.

Пресс-служба Eesti Energia объяснила RusDelfi, что снос монумента входит в проект по озеленению территории перед зданием. В рамках того же проекта, по словам Eesti Energia, демонтировали пушку-памятник.

„Среди прочего, обсуждалась судьба столба электростанции, на котором написаны аббревиатуры тех, кто участвовал в строительстве электростанции. Поскольку ремонтировать его нецелесообразно, было решено визуально отразить историю строительства электростанции и ее строителей другим способом“, - сказали в концерне.