Творческие союзы: деятельность специальной комиссии по памятникам должна быть прозрачной

Обращение

Уважаемые премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас,

министр культуры Пирет Хартман,

государственный секретарь Таймар Петеркоп,

Союз архитекторов Эстонии, Объединение скульпторов Эстонии, Общество искусствоведов и кураторов Эстонии, Союз художников Эстонии и Союз ландшафтных архитекторов Эстонии поддерживают решение государства о создании рабочей группы по вопросу памятников с символикой оккупационной власти, которая поможет дать предметную оценку находящимся в общественных местах скульптурам и надгробиям. Похвально и то, что в результате будет создан единый реестр памятников.

Однако мы не разделяем позицию о том, что состав рабочей группы, ее протоколы и решения должны быть секретными - решения и обсуждения, касающиеся общественного пространства, в Эстонской Республике являются открытыми и должны оставаться таковыми. До настоящего времени политическая культура Эстонии была направлена на вовлечение широкой общественности. На наш взгляд, именно эта прозрачность придает решению дополнительную силу и легитимность.

В качестве оправдания статуса секретности ссылались на сохранение безопасности членов комиссии, но мы призываем вас обеспечить соблюдение государственными учреждениями Эстонии принципов демократического и прозрачного общества и просим обнародовать состав комиссии, ее протоколы и решения. Наши организации готовы выдвинуть в состав рабочей группы своих представителей, которые не боятся открыто брать на себя ответственность за свои решения. Нижеподписавшиеся организации просят как можно скорее провести встречу для обсуждения данного вопроса о секретности.

С уважением и в ожидании ответа,

Союз архитекторов Эстонии

Объединение скульпторов Эстонии

Общество искусствоведов и кураторов Эстонии

Союз художников Эстонии

Союз ландшафтных архитекторов Эстонии

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