Катри Райк о разговоре с премьер-министром: „Если будут провокации, танк уберут быстрее“

„Было конструктивное обсуждение, мы говорили полтора часа про историю. Но сегодня достаточно неожиданно, в последнюю секунду, руководители тех фракций, которые представлены в горсобрании, заявили, что сами намерены убрать танк с его сегодняшнего места. Они готовы менять его статус, поставить его временно в закрытое пространство, создать комиссию городского собрания и решить, что мы делаем с другими памятниками“, - рассказала Катри.

По словам мэра, смысла бояться, что Нарва сейчас сделает какой-то новый мемориал, нет. „Мы постараемся найти место, которое одобрит комиссия при госканцелярии, постараемся это сделать вместе с военным музеем“.



Катри также рассказала, что на встрече Кая Каллас особенно подчеркивала: в случае новых провокаций танк уберут быстрее. „Это значит, в наших общих интересах, чтобы в городе было спокойно. Поэтому мы должны с местными людьми общаться, общаться и еще раз общаться. То есть уговаривать, объяснять. Это трудная и очень сложная работа“, - рассказала репортеру RusDelfi Катри.