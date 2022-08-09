Юрист о запрете выдавать ВНЖ россиянам: необходимо оценить, может ли санкция быть применима к народу и национальности и ввводиться по признаку гражданства

Недавно RusDelfi писал о том, как принятое правительством Эстонии решение не выдавать и не продлевать виды на жительство россиянам в учебных и рабочих целях повлияет на их жизни. Позже по запросу RusDelfi ситуацию прокомментировал и вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар. Однако до сих пор остается непонятным, что именно могут предпринять люди, которые оказались в такой непростой ситуации. Мы попросили юриста Софию Певзнер помочь нам разобраться в этом вопросе.