Нарвский депутат: перенос танка, вероятно, будет оплачен из бюджета города(5)
По словам депутата Нарвского горсобрания от партии „Eesti 200“, расходы на перенос танка-памятника, скорее всего, придется нести самому городу Нарва, пишут „Деловые ведомости“.
На вопрос о том, пытались ли нарвские власти договориться с правительством о финансировании переноса танка из госбюджета, Ларченко отметил, что это не обсуждалось. „Мы понимаем, что, скорее всего, это будут наши траты. Нам сейчас важнее, чтобы судьбу этого танка решал город, потому что риторика правительства и некоторые высказывания, сделанные на прошлой неделе, заставили нас задуматься о том, что Нарву вообще могут исключить из процесса принятия решения, а мы считали необходимым, чтобы жители города были в него вовлечены“, – сказал он.
Как сегодня сообщили на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас и мэр Нарвы Катри Райк, перенос памятника на временную стоянку планируется в течение 2 недель.
В понедельник стало известно, что правящая в Нарве коалиция, образованная фракцией Narva Tulevik (депутаты от „Списка Катри Райк“) и партией „Эстония 200“, приняла решение о переносе установленного в городе советского танка-памятника.
При горсобрании создадут временную комиссию, которая примет решения по поводу будущего остальных советских памятников на территории Нарвы.