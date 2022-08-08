Нарвский депутат: перенос танка, вероятно, будет оплачен из бюджета города

На вопрос о том, пытались ли нарвские власти договориться с правительством о финансировании переноса танка из госбюджета, Ларченко отметил, что это не обсуждалось. „Мы понимаем, что, скорее всего, это будут наши траты. Нам сейчас важнее, чтобы судьбу этого танка решал город, потому что риторика правительства и некоторые высказывания, сделанные на прошлой неделе, заставили нас задуматься о том, что Нарву вообще могут исключить из процесса принятия решения, а мы считали необходимым, чтобы жители города были в него вовлечены“, – сказал он.