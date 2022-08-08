Концерн Baltika частично продал бренд Ivo Nikkolo, сохранив исключительное право на его использование

Концерн Baltika продал на основе заключенного сегодня договора зарегистрированные в Эстонии и Евросоюзе изобразительный товарный знак и словесный товарный знак (логотип) Ivo Nikkolo. В соответствии с договором Baltika оставляет за собой право регистрировать за пределами Евросоюза товарный знак Ivo Nikkolo или сходный товарный знак, коммерческое название и доменное имя без любых территориальных и иных ограничений, а также использовать имеющиеся в собственности Baltika товарные знаки без каких-либо ограничений (включая те, что будут зарегистрированы в будущем).

Покупатель заплатит Baltika 0,5 миллиона евро в течение следующего после покупки дня; 1,5 миллиона евро должны поступить компании не позднее 16 августа; 3 миллиона евро к концу 2023 года и еще 3 миллиона евро к концу 2024 года.

По словам члена правления и исполнительного директора Baltika Бригитты Киппак, целью сделки является финансирование основной деятельности концерна, проектов и инвестиций.

„Отчуждение прав на товарный знак не повлияет на нашу ежедневную коммерческую деятельность по продаже женской одежды и аксессуаров в магазинах и через онлайн-каналы. Сопутствующий сделке десятилетний лицензионный договор позволит нам и далее использовать бренд Ivo Nikkolo и наращивать продажи. Кроме того, мы имеем возможность продлить лицензионный договор“, - сказала Киппак.

Товарные знаки Ivo Nikkolo купила фирма Niul. В соответствии с регламентом Таллиннской фондовой биржи (Nasdaq Tallinn) рассматриваемая сделка не связана с конкретной личностью, члены совета и правления Baltika лично не заинтересованы в сделке.