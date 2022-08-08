Кристина Каллас: нарвитяне сами решили судьбу танка, понимая напряженность в обществе

„В пятницу я поехала в Нарву и встретилась с членами нашей команды. После этого стало ясно, что ответственность за ослабление напряженности лежит на самих нарвитянах, нужно принимать меры. Вчера собралась коалиция горсобрания и приняла решение, сегодня утром мы встретились с горожанами, затем с оппозицией, и теперь мы движемся вперед, надеюсь, вместе.

Это решение коалиции хорошо иллюстрирует изменения, которые произошли в управлении приграничным городом после последних выборов, но которые, возможно, еще не видны за пределами города. Проблемы, которые нужно решать в Нарве, не начинаются и не заканчиваются танком. Но решение по танку — это прорыв как в понимании нарвитянами своей ответственности, так и в интеграции в Эстонии. Нарвитяне сами приняли решение, прекрасно понимая, какое напряжение вызывает этот танк, и взяли на себя ответственность“, - написала Каллас.