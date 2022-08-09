09.08.2022, 15:00
МНЕНИЕ | После 9 августа 2020. Теперь у меня больше друзей в Варшаве и Вильнюсе, чем в Минске(30)
ФОТО: | Scanpix/EPA
В Беларуси были президентские выборы. 9 августа 2020 года утром я проснулась в своей квартире в Минске одна. Ребенок на даче у бабушки. Муж – на сутках в тюрьме.
Я надела белую рубашку, белый браслет и пошла на избирательный участок. Проголосовала за Светлану Тихановскую, сфотографировала бюллетень и сложила его гармошкой. Множество листов в прозрачной урне были сложены так же. На выходе мне улыбались незнакомые люди с белыми лентами на руках. Я отправила фотографию бюллетеня в платформу „Голос“, которая собирала независимые данные голосования.