МНЕНИЕ | После 9 августа 2020. Теперь у меня больше друзей в Варшаве и Вильнюсе, чем в Минске

Я надела белую рубашку, белый браслет и пошла на избирательный участок. Проголосовала за Светлану Тихановскую, сфотографировала бюллетень и сложила его гармошкой. Множество листов в прозрачной урне были сложены так же. На выходе мне улыбались незнакомые люди с белыми лентами на руках. Я отправила фотографию бюллетеня в платформу „Голос“, которая собирала независимые данные голосования.

Мы знали, что нас много. Что выборы будут фальсифицировать, но, пожалуй, впервые действительно есть кандидат, за которого проголосует намного больше людей, чем за Лукашенко. Светлана Тихановская получила голоса тех, кто не смог отдать их за претендентов уже упрятанных в тюрьмы: ее мужа Сергея, банкира Виктора Бабарико, а также за дипломата Валерия Цепкало, которого не зарегистрировали как кандидата. Три штаба объединились, и три женщины стали лицами революции: Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Белый браслет означал, что вы отдаете свой голос за перемены.