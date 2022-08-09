История, как местных граждан РФ не пускали на Ironman, получила продолжение: все хорошо, но могло быть лучше

Приводим полное письмо Ярослава: „Прочитал вашу статью про недопуск россиян к айронмену. Вы написали, что всех допустили и вопрос снят. Но мой случай все еще актуальный. У меня временный вид на жительство, живу тут 3 года. Мне пришло письмо весной, что мою бронь участия отменили. Более того, организаторы отказались вернуть мне деньги (300€). На данный момент не получал никакой информации, что я могу участвовать. Могу переслать переписку, где они обосновывали отказ в возврате денег. Они сказали, что если вернут мне деньги, то для них это потери и, если они возьмут эти потери на себя, то значит, что они больше виноваты в войне в Украине, чем я. То есть они меня так в этой войне обвиняют, получается?“. Ярослав предоставил редакции переписку с организаторами Ironman на английском языке, в которой организаторы долго и подробно объясняют, что наличие у человека гражданство - это прямое доказательство связей со страной. И даже если человек не поддерживает решения правительства данной страны, он несет за них ответственность.