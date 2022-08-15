ОНЛАЙН | Нарвское горсобрание решило перенести заседание по „Танку Т-34“, оппозиция против
Сегодня в 13:00 нарвская городское собрание обсудит перенос советского монумента „Танк Т-34“ на закрытую территорию. Следите за ситуацией в городе вместе с RusDelfi. Также доступна онлайн-трансляция заседания.
В самом начале заседания заместитель председателя горсобрания Нарвы Наталья Умарова сказала, что решила перенести вопрос о демонтаже памятника „Танк Т-34“ на другой день. По ее словам, оппозиция внесла поправки в повестку дня, а „их надо обсудить“. В то же время, оппозиции это не понравилось. По словам лидеров оппозиции Нарвы, таким образом затягивание решения о переносе (или не переносе, как предлагают оппозиционеры) - развязывает руки правительству. По их словам, министры сами возьмутся за эту тему и примут решение не в пользу нарвитян.
Перед самым началом заседания лидеры фракций KESK и Narva Heaks в числе прочего предложили оставить памятник-танк на своем месте. Также сделать место вокруг закрытым, обеспечить охрану и препятствовать решению правительства, при необходимости нужно обратиться в суд.
Скорее всего, коалиция союза „Narva tulevik“ перед сегодняшним заседанием совершило маневр, отказавшись от обсуждения темы, чтобы избежать голосования по предложению оппозиции оставить танк на месте. Они сослались на то, что решение уже принято и под ним подписали представители всех фракций.
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