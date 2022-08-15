ФОТО, ВИДЕО, БЛОГ | Нарвский танк вывезли из города. Как это было

Во вторник утром полиция и военные оцепили периметр вокруг нарвского танка. Полиция попросила людей, которые дежурили у танка, покинуть место, объяснив ситуацию. Далее начался демонтаж монумента. Для его перевозки подогнали большой грузовик с прицепом и несколько экскаваторов. Танк закрепили и начали тянуть двумя тросами, один из которых сразу порвался. Затем процесс продолжили. Когда танк начали спускать вниз, экскаватор попытался выровнять танк-памятник и немного его повредил.

В это время правительство созвало экстренную пресс-конференцию, на которой Кая Каллас заверила, что другого выбора не было - так как нарвское горсобрание не смогло самостоятельно договориться о переносе танка, в дело вмешалось правительство. Из-за этого танк Т-34 перевезли в Военный музей Виймси, а не оставили на территории города.

Во время погрузки танка специалисты демонтировали и другие советские памятники: мемориальную доску на Петровской площади (из-за этого была нарушена работа границы), обелиск возле замка, монумент три-штыка. В целом 7 красноармейских объектов. Из них сохранят только танк. Днем танк прибыл в Виймси. Его везли по шоссе Нарва-Таллинн. В музее для него освободили место в ангаре, который будет работать с пятницы по воскресенье.

Масштабных провокаций днем не было. Однако полиция задержала 9 человек, которые пытались призвать других к насильственному противостоянию. В целом нарвитяне, судя по словам репортеров на месте, негативно восприняли ситуацию. По их словам, танк должен был остаться на месте, так как это общая память. К вечеру на место, где стоял танк, начал стягиваться народ. Люди приходили с цветами и свечками.

Фото, как демонтировал и везли танк из Нарвы:

Подкаст о том, почему это произошло:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Ekspress Meedia Спецэфир: нарвский танк сняли - кто виноват и что дальше? 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Читайте, как это было. Следите за событиями в нашем онлайн-блоге:

(если блог не появляется, обновите страницу)