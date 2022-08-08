Нарвское горсобрание приняло решение о переносе танка-памятника

Решение было принято в воскресенье вечером на собрании коалиции, сообщил в понедельник глава нарвского округа „Эстонии 200“ Денис Ларченко.

По его словам, коалиция решила созвать при первой возможности заседание горсобрания, на котором будет принято решение поручить горуправе демонтировать нарвский танк и перевезти его временно в закрытое и безопасное место на территории города.

При горсобрании также создадут временную комиссию, которая примет решения по поводу будущего остальных советских памятников на территории Нарвы.

По словам Ларченко, данное решение принимается из желания снизить напряженность, возникшую вокруг танка.

„Мы должны принять решения по поводу будущего советских памятников в Нарве, и эти решения должны принять сами нарвитяне“, - сказал Ларченко.

„Мы не хотим новой „бронзовой ночи“ и найдем решение этого вопроса в тесном сотрудничестве с местными организациями. Мы искренне надеемся, что и оппозиция в нарвском горсобрании поддержит наше предложение, и мы сможем энергично двигаться дальше с этой темой“, - добавил он.